През днешния ден времето в страната ще бъде предимно слънчево, като около и след обяд ще се развива купеста облачност, носеща краткотрайни валежи от дъжд на отделни места в източните и планинските райони. Максималните температури ще достигнат летни стойности между 26° и 31°, а за столицата София се очаква термометрите да отчетат около 26°.

Данните за динамиката на атмосферата и очакваните температурни амплитуди в различните региони на страната за 6 юли информира НИМХ. Вятърът в по-голямата част от територията ще духа от запад-северозапад и ще бъде до умерен.

Развитие на времето в планинските масиви

В планините часовете преди обяд ще предложат предимно слънчево време, което е подходящо за туризъм. Около и след обяд обаче ще започне развитие на купеста облачност, като на определени места ще паднат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевична дейност. По високите части ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, докато на 2000 метра термометрите ще показват около 12°.

Условия за туризъм по Черноморието

По Черноморското крайбрежие времето ще се задържи предимно слънчево през по-голямата част от деня. Купеста облачност ще се развие около и след обяд, като слаб дъжд ще превали на отделни места, главно по северното крайбрежие. Вятърът преди обяд ще бъде слаб, а в следобедните часове ще се ориентира от изток-югоизток и ще се усили до умерен. Максималните температури по морето ще варират между 27° и 29°, а температурата на морската вода ще бъде приятна – между 24° и 26°, при вълнение на морето от 1-2 бала.

Прогноза за Пловдив

Според официалната карта на НИМХ в Пловдив ще се радват на изключително топло и изцяло слънчево време. Минималната температура в сутрешните часове ще бъде 19°, а през деня термометрите в града под тепетата ще достигнат една от най-високите стойности за страната – максимални 31°. На графичното изображение за района на Пловдив липсват индикации за облачност, което обещава перфектен летен ден без валежи.