Студен метеорологичен фронт ще премине през страната днес (8 юли), като ще донесе рязка промяна на времето, опасно силни пориви на вятъра и локални гръмотевични бури. Синоптиците от Meteo Bulgaria предупреждават, че основният акцент на атмосферното смущение ще бъде мощният вятър. Жителите на изброените региони трябва да бъдат изключително бдителни за падащи предмети и прекършени клони, съобщава Plovdiv24.bg.

Оранжев код за вятър: Кои райони са застрашени?

Следобед и вечерта в сряда се очаква рязко засилване на въздушните маси. Поривите на вятъра на места ще достигат и ще надхвърлят 80 км/ч. Най-критично ще бъде положението в следните части на страната:

Северна България: Силни пориви по поречието на Дунав и предбалкана.

Източна България: Сериозно засилване на вятъра в приморските райони.

Горнотракийска низина: Опасни пулсации на вятъра в южните равнини.

Къде да очакваме гръмотевични бури и валежи?

Валежите, съпътстващи атмосферния фронт, ще имат предимно краткотраен характер и няма да бъдат повсеместни. Риск от по-интензивни локални процеси обаче съществува.

Дъждовете и гръмотевичната дейност ще бъдат концентрирани главно в планинските райони, както и на отделни места в Южна и Източна България. Гражданите в тези региони трябва да следят почасовата разбивка на радарните карти от 10:00 ч. сутринта до полунощ за развитие на локални купесто-дъждовни облаци.