Лавина от хейтърски постове и твърдения за космически цени по родното Черноморие заляха социалните мрежи в началото на сезона. Истории за "таратор от 10 евро" бързо станаха вайръл. Млада дама обаче реши да провери на място доколко има истина в тези твърдения и направи бърз анализ на цените в Созопол и Черноморец.
Изводът ѝ е категоричен: морето не е толкова скъпо, стига да знаеш къде да седнеш.
Колко струва вечерята в Стария град?
Дамата разказва за посещението си в малко, семейно ресторантче в Стария град на Созопол, разположено точно до пристанището със страхотна гледка. В заведението готви майката, а дъщерите сервират.
Цените от менюто, които тя споделя:
- Рибена чорба - 3.00 евро
- Тарама хайвер - 6.00 евро
- Салати между 6.00 и 9.00 евро
- Прясна риба (меджит) - пържен на тиган, а не във фритюрник.
Изненада на плажа
Сериозна изненада за туристите се оказва и цената на плажните принадлежности на къмпинг "Градина". В популярен бийч бар там комплект от два шезлонга и чадър струва точно 10 евро. По думите на почиващата, това е дори по-евтино в сравнение с миналото лято.
Според авторката на анализа, проблемът не е в липсата на нормални цени, а в манталитета на българския турист:
Тя призовава да се подкрепят именно малките семейни бизнеси, където цените все още са нормални – супа за 2 евро и стаи с морска гледка за 30 евро.
Впечатленията й от ресторант "Бижу" бяха потвърдени от множеството коментари под публикацията й.