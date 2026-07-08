Лавина от хейтърски постове и твърдения за космически цени по родното Черноморие заляха социалните мрежи в началото на сезона. Истории за "таратор от 10 евро" бързо станаха вайръл. Млада дама обаче реши да провери на място доколко има истина в тези твърдения и направи бърз анализ на цените в Созопол и Черноморец.

Изводът ѝ е категоричен: морето не е толкова скъпо, стига да знаеш къде да седнеш.

Любопитна бях доколко истина има в простотиите тип 'Тараторът на морето е 10 евро'. Ами не, тараторът евентуално (но съмнително) е бил 10 евро в единствената мутренска кръчма с претенции за лукс, на чийто гръб някое пишман парвеню е решило да събира лайкове. споделя тя в личния си профил.

Колко струва вечерята в Стария град?

Дамата разказва за посещението си в малко, семейно ресторантче в Стария град на Созопол, разположено точно до пристанището със страхотна гледка. В заведението готви майката, а дъщерите сервират.

Цените от менюто, които тя споделя:

Рибена чорба - 3.00 евро

Тарама хайвер - 6.00 евро

Салати между 6.00 и 9.00 евро

Прясна риба (меджит) - пържен на тиган, а не във фритюрник.

Сметката ни, барабар с мастиката, излезе общо 35 евро. Искам да подчертая, че далеч не търсихме евтин ресторант. Търсихме гледка и хубав меджид или сафрид. Цените навсякъде са подобни. Не говоря за разни извращения, каквито има навсякъде. категорична е тя.

Изненада на плажа

Сериозна изненада за туристите се оказва и цената на плажните принадлежности на къмпинг "Градина". В популярен бийч бар там комплект от два шезлонга и чадър струва точно 10 евро. По думите на почиващата, това е дори по-евтино в сравнение с миналото лято.

Според авторката на анализа, проблемът не е в липсата на нормални цени, а в манталитета на българския турист:

Българинът явно си умира да се блъска в 'популярните' заведения, които блестят основно с изкуствени цветя и префърцунен интериор – съответно с високи цени и компромисно качество. Важното е да го видят във Фейсбук как си е навил на масрафа. И после да оревава света как му дерат кожата. разказва още тя.

Тя призовава да се подкрепят именно малките семейни бизнеси, където цените все още са нормални – супа за 2 евро и стаи с морска гледка за 30 евро.

Тези хора не работят, за да си купят Бентли, а за да изкарат по една заплата. Когато те затворят, ще дойдат мутрите с багерите и ще бетонират и останалото от нашето море. И тогава ние ще сме си виновни, завършва коментара си дамата.

Впечатленията й от ресторант "Бижу" бяха потвърдени от множеството коментари под публикацията й.