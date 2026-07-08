Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми трима мъже по досъдебни производства за закана с убийство и нанасяне на телесни повреди по хулигански подбуди след масовото сбиване в Асеновград. Органите на реда издирват още шестима души, съпричастни към безредиците, възникнали на 6 юли 2026 г. между две враждуващи ромски фамилии съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на държавното обвинение.

Сблъсък между враждуващи фамилии

Конфликтът е започнал на 6 юли 2026 г. като спор между представители на две враждуващи фамилии в един от кварталите на град Асеновград. Напрежението бързо е ескалирало и е прераснало в масово сбиване, в което участниците са използвали тояги, брадви, камъни и дървени сопи, като е произведена и стрелба с въздушна пушка. При масовите безредици са пострадали общо 16 лица. Сградите в района не са застрашени, а сред ранените има и полицейски служител, който е бил настанен за лечение в болница. Нито един от пострадалите граждани не е с опасност за живота.

Обвинения за закана с убийство

По първото отворено досъдебно производство прокурорите са привлекли като обвиняем 59-годишен мъж. Той ще отговаря пред закона за това, че по време на масовото сбиване е отправил закана с убийство спрямо четири лица – трима мъже и една жена. Разследващите са преценили, че това заканване е било напълно реално и е могло да възбуди у пострадалите основателен страх от неговото осъществяване. По същото дело предстои повдигане на обвинение за абсолютно същото по вид престъпление срещу още един мъж.

Стрелба с въздушна пушка и ранени с камъни

Второто досъдебно производство е насочено срещу двама мъже, съответно на 40 и 42 години. По-възрастният е привлечен под отговорност за това, че по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на мъж, като го е ударил с камък. Спрямо 40-годишния участник е повдигнато обвинение за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди на петима мъже.

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Разследването е установило, че същият обвиняем е нанесъл различни телесни повреди на общо 15 лица, стреляйки по тях с въздушна пушка. Към момента са назначени съдебномедицински експертизи, които да изяснят състоянието на останалите 10 пострадали лица, след което предстои да му бъдат предявени нови, допълнителни обвинения.

Издирване и мерки за неотклонение

По третото досъдебно производство е констатирана съпричастност на други шестима мъже, за които има категорични данни, че са извършили хулигански действия по време на мелето. В момента те се издирват активно от органите на Министерството на вътрешните работи.

Спрямо 40-годишния стрелец е взета мярка за неотклонение "парична гаранция“ в размер на 1000 евро, докато на другите двама привлечени под отговорност е наложена мярка "подписка“. Всички институции продължават активните действия по разследването, като предстои преценка за привличането и на други лица в качеството им на обвиняеми.