Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви края на безнаказаността и своеволията у нас. Повод за изказването му е голямата полицейска акция в ромската махала "Лозница" в Асеновград по-рано.
Припомняме, че директорът на ОД МВР Пловдив Васил Костадинов разясни, че тази нощ около 00:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за масово сбиване между две враждуващи фамилии. Конфликтът е ескалирал до шокиращи размери, като в мелето са се включили между 250 - 300 души, като част от тях са хвърляли твърди предмети.
При инцидента са простреляни 12 души с въздушна пушка, а при опита да бъде овладяна ситуацията е пострадал и полицейски служител.
Хронология на напрежението
Враждата между двете фамилии тлее още от Гергьовден. Тогава е имало първоначално спречкване, на което органите на реда са реагирали незабавно. Напрежението обаче е ескалирало отново в миналия петък, когато са регистрирани нови противозаконни действия и нарушения на обществения ред. Заради реалната опасност от сблъсъци, в района е бил поставен извънреден автопатрул.
Въпреки присъствието на полицията, около 1:00 часа през нощта двете групи започват масов побой.
След снощния тежък инцидент органите на реда са задържали 4 лица, а други 3, които в момента се укриват, се издирват от полицията и те ще бъдат задържани. Повечето от лицата са криминално проявени, а част от тях са осъждани.