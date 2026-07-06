Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви края на безнаказаността и своеволията у нас. Повод за изказването му е голямата полицейска акция в ромската махала "Лозница" в Асеновград по-рано.

Държавата се връща на мястото си. Край на безнаказаността и на своеволията. Случаят в Асеновград е поредното проявление на отстъплението на законността, което наблюдавахме години наред. Затваряне на очи пред нарушенията. МВР ще действа безкомпромисно при всяко нарушаване на обществения ред, независимо за коя точка на България става въпрос категоричен е той.

Припомняме, че директорът на ОД МВР Пловдив Васил Костадинов разясни, че тази нощ около 00:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за масово сбиване между две враждуващи фамилии. Конфликтът е ескалирал до шокиращи размери, като в мелето са се включили между 250 - 300 души, като част от тях са хвърляли твърди предмети.

При инцидента са простреляни 12 души с въздушна пушка, а при опита да бъде овладяна ситуацията е пострадал и полицейски служител.

Хронология на напрежението

Враждата между двете фамилии тлее още от Гергьовден. Тогава е имало първоначално спречкване, на което органите на реда са реагирали незабавно. Напрежението обаче е ескалирало отново в миналия петък, когато са регистрирани нови противозаконни действия и нарушения на обществения ред. Заради реалната опасност от сблъсъци, в района е бил поставен извънреден автопатрул.

ГАЛЕРИЯ: Масов бой между роми в Асеновград ‹ Виж всички 10 снимки ›

Въпреки присъствието на полицията, около 1:00 часа през нощта двете групи започват масов побой.

След снощния тежък инцидент органите на реда са задържали 4 лица, а други 3, които в момента се укриват, се издирват от полицията и те ще бъдат задържани. Повечето от лицата са криминално проявени, а част от тях са осъждани.