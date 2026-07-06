Основният въпрос по отношение на полетите на Делян Пеевски е откъде идват парите за това. Кой с кого е летял е лична тема. Но ние не знаем нищо за неговия бизнес. Имаме право да питаме това и дали тези средства не са от публичен ресурс, защото данните водят до хипотезата, че всичко води дотам. Това каза Николай Стайков, журналист от платформата "Извън ефира", в студиото на "Здравей, България".

"Данните, с които разполагаме, обвързват Пеевски с "Булгартабак", а ние не знаем кой беше истинският собственик. Много хора казват, че това е забравена история – фабриките не работят от около 10 години. Но това не трябва да е така, защото и досега има необслужван заем към Българската банка за развитие за десетки милиони", допълни той.

"Полетите са 213 за периода 2015 – 2022 г. На практика една цяла година Пеевски е прекарал в Дубай, а не в парламента", допълни журналистът.

"Какво стана с "Булгартабак"? През 2011 г. е продаден на фирма с неизвестен собственик по скандална процедура. Никой не отговори на въпроса на кого е продаден. Тогава от опозицията – БСП, казаха, че им е забранено от ръководството да говорят за "Булгартабак". Т.е. има надпартийна схема за мълчание, като това се не превърна в скандал. Връзката на Пеевски с "Булгартабак" никога не беше доказана, въпреки че много следи водеха натам. Но никой никога не отговори кой е истинският собственик и защо му е отпуснат заем от 140 милиона от единствената държавна банка в нарушение. ББР няма право да кредитира фирми с неизвестни собственици", разказа още Стайков.

Стайков коментира и казуса с паспорта на Десислава Атанасова. Той посочи, че се е случвало да "имаме работа с политици, които имат културата на това да укриват документалните си следи". И допълни, че все още не е ясно дали точно случаят с Атанасова е такъв, или не, "но не бих се учудил на номера с използване на паспортите и манипулация на данните". Затова призова да бъде представена цялата информация.