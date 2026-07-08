Район "Северен“ проведе петата си от началото на годината акция за репатриране на излезли от употреба моторни превозни средства, при която бяха принудително преместени 12 автомобила. Действията, организирани от кмета Венцислава Любенова на 6 и 7 юли 2026 г., целят освобождаването на публични площи и подобряването на възможностите за паркиране в района, съобщиха от пресцентъра на "Северен" за Plovdiv24.bg.

Резултати от двудневната акция и текуща статистика

По време на двудневната специализирана акция са премахнати общо 12 автомобила с изтекъл срок на техническия преглед. С този пореден етап общият брой на репатрираните превозни средства на територията на район "Северен“ от началото на 2026 година достигна 38. Статистическите данни на районната администрация към 7 юли 2026 г. сочат още, че по време на регулярния контрол през изминалите месеци са облепени със стикери-предписания общо 134 излезли от употреба превозни средства.

Продължаващ контрол и призив към собствениците

Инспекциите ще продължат да се извършват по предварително изготвен график последователно квартал по квартал. Основната цел на проверките е постигането на трайно освобождаване на паркоместа, подобряване на общата градска среда и преустановяване на практиката изоставени превозни средства да заемат обществени терени за дълги периоди от време. Във връзка с това от районната администрация апелират към собствениците на коли, които не се намират в движение, да предприемат своевременни мерки по преместването им на частни терени или по преминаването на необходимите прегледи за въвеждането им в експлоатация.

ГАЛЕРИЯ: Район "Северен" в Пловдив освобождава нови паркоместа след петата акция за репатриране на стари коли ‹ ›

Подаване на сигнали от гражданите

Всички жители на района могат да съдействат в процеса по разчистване на междублоковите пространства, като подават сигнали за забелязани изоставени автомобили. Гражданите имат възможност да изпращат информация на електронната поща info@severen.plovdiv.bg или да се свързват с администрацията на телефонни номера 032 / 901 164 и 032 / 901 199. Всеки подаден сигнал подлежи на задължителна проверка и се включва директно в графика за последващ контрол.