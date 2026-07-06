Гражданското сдружение "Спаси Пловдив" не е давало съгласие за поставяне на разделителни колчета по осовата линия на съществуващото трасе на Околовръстното шосе и за ограничаване на скоростта от 50 км/час. Припомняме, че предложението на Агенция "Пътна инфраструктура" бе оповестено в края на миналата седмица след идея на депутата Владимир Николов.

Категорично заявяваме, че СНЦ "Спаси Пловдив“ не е давало съгласие с предложенията на АПИ! Твърденията, че подкрепяме ограничение от 50 км/ч и поставянето на колчета по осовата линия, не отговарят на истината, заяви председателят на организацията Асен Костов.

Асен Костов посочи за пореден път, че не шофьорите са проблемът на Околовръстното шосе, а опасно поставените мантинели, които на места са само на 50–60 см от пътното платно, в нарушение на изискванията на МРРБ за банкет с минимална ширина от 1 метър. Това се казва и в доклада на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". Костов изрази недоволство, че вместо да се отстрани реалната опасност, се предлага поредното ограничение. СНЦ "Спаси Пловдив" припомни исканията, подкрепени от над 9000 подписа:

Незабавно премахване на опасните мантинели от т. нар. "Улей на смъртта“;

Спешно започване на разширението на Околовръстното шосе на Пловдив!

От организацията очакват да бъдат включени в работната група към МРРБ, за да следят процесите отблизо, да информират обществеността и да настояват проектът да бъде реализиран възможно най-скоро. Категорични са, че няма да приемат половинчати решения и няма да спрат, докато опасният участък не стане безопасен.

Кой е против

Гражданската организация "Коматевци за Коматево" се противопостави на намерението за колчета и скорост 50 км/ч. Настояват за прераглеждане на решението и пристъпване към дългосрочно решаване на проблема. Предупреждават, че ще последват масови протести, ако започне реализиране на идеята. Официалното възражение на сдружението е изпратено до Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" с копие до областния управител Георги Янев и кмета на Пловдив Костадин Димитров.

ПП "Възраждане" обяви, че застава зад пловдивчани и подкрепя планираните протести с искане за реални и адекватни мерки за Околовръстното шосе на града. Отправиха остри критики към народни представители от "Прогресивна България" с аргумента, че решения за бъдещето на Пловдив се налагат от политици, които никога не са живели в града. Според опозиционната партия поредицата от необмислени политически ходове, взети без познаване на местната специфика, води единствено до ескалация на общественото напрежение.

Кметицата на село Марково Десислава Терзиева, основен участник в разговорите по темата, заяви, че новите ограничения няма да решат дългогодишния проблем с безопасността на отсечката. Механичното преписване на примера от Кресненското дефиле, където монтирането на разделителни колчета намали катастрофите, в този случай е неуместно. Причината е, че Околовръстното шосе на Пловдив е с много по-малък габарит на пътното платно, което прави прилагането на подобен модел неефективно и рисковано. По думите ѝ, въпреки че премахването на мантинелите беше сред основните искания на гражданите, останалите две мерки обезсмислят позитивния ефект. Очакванията са те допълнително да затруднят и изнервят още повече интензивния трафик.