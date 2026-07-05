Политическата партия "Възраждане" обяви официално за Plovdiv24.bg, че застава зад пловдивчани и подкрепя планираните протести с искане за реални и адекватни мерки за Околовръстното шосе на града. От партийната формация отправиха остри критики към народни представители от "Прогресивна България" с аргумента, че решения за бъдещето на Пловдив се налагат от политици, които никога не са живели в града. Според опозиционната партия поредицата от необмислени политически ходове, взети без познаване на местната специфика, води единствено до ескалация на общественото напрежение.

Пътни експертизи: Защо гумените колчета няма да решат проблема?

От "Възраждане" подчертават, че временното козметично поставяне на гумени колчета на пътя няма да спре засиления тежкотоварен трафик и няма да облекчи движението по натоварената артерия. Според тях Околовръстното шосе на Пловдив се нуждае от спешно цялостно разширяване. До окончателното реализиране на проекта за разширение, от партията настояват за следните незабавни мерки:

Премахване на мантинелите: Незабавно премахване на всички прегради, които изкуствено стесняват платното и създават предпоставки за тежки катастрофи. Жителите на Пловдив неслучайно наричат тези опасни участъци "улеи на смъртта“.

Контрол без излишни ограничения: Подкрепа за монтиране на нови камери за скорост и патрулиране със специализиран дрон. В същото време се изразява несъгласие с изкуственото сваляне на ограничението на скоростта под 60 км/ч, освен при сериозни експертни доводи.

Настояване за широко обществено обсъждане и край на експериментите

Представители на "Възраждане" напомнят, че многократно са поставяли критичните въпроси за трафика в Пловдив по време на парламентарен контрол и на официални срещи с ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура".

От партията настояват за спешно организиране на широко обществено обсъждане преди предприемането на каквито и да е последващи стъпки с дългосрочни последици. Според тях в дискусията задължително трябва да се чуе гласът на местната общност, както и мнението на независими архитекти, урбанисти, проектанти, инженери и експерти по пътна безопасност.