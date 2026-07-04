Неприятна случка помрачи пътя на Галена към участие в заведение в Пловдив. Попфолк певицата спука гума малко преди да стигне до заведението, където я очакваха нетърпеливите й почитатели.

Заради неочаквания инцидент изпълнителката не успя да пристигне навреме и побърза лично да се извини на хората, които са я чакали.

Гласовитата хубавица обеща, че ще се реваншира подобаващо и ще компенсира публиката с още по-силно участие при следващата им среща.

За щастие инцидентът се размина без пострадали, а реакцията на Галена спечели още повече симпатии. Вместо упреци, феновете я заляха с десетки окуражителни коментари, като мнозина написаха, че най-важното е, че е добре.

Така една неприятна случка по пътя се превърна в поредното доказателство, че звездата държи на почитателите си и не ги оставя без обяснение дори в най-напрегнатите моменти.