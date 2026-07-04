Новата водеща на "Игри на волята“ Ивет Лалова е приела тежкото предизвикателство с едно-единствено голямо желание – да не се разделя с най-близките си по време на снимките. Тя е категорична, че е подписала договора за шоуто само заради съгласието на екипа съпругът ѝ Симоне и малкият им син Тиаго да заминат заедно с нея край морето.

Бившата лекоатлетка Ивет Лалова влиза в ново амплоа – като водеща на най-екстремното риалити в ефира на страната – "Игри на волята“. Ивет разкри, че след края на кастинг процеса зрителите ще видят съвсем различно лице на предаването.

Интересното е, че в "Игри на волята“ не побеждава най-бързият или най-силният. Тук побеждава най-адаптивният. Тук има социална игра, предателства, стратегии, има толкова много психологическа част, която мен винаги много ме е вълнувала. И в спорта е така – победителят не е просто най-добре подготвеният, а съвкупност от лидерски качества, които притежава. Това ме влече и като човек, който винаги е носил огромна отговорност и е бил под огромно напрежение. За мен ще бъде чест да покажа тази нова за мен роля, споделя Ивет Лалова.

По нейните думи спортът е в голям процент психология. Затова след края на състезателната си кариера тя се занимава в тези дълбини.

"Както можем да си самосаботираме самите ние, нищо друго не може така да ни спре. Много пъти съм била перфектно подготвена, но умът ми не е бил готов и не съм успявала. Друг път не съм била в идеално физическо състояние, но умът ми е направил тази допълнителна стъпка, която ме е довела до победата“, разказва спринтьорката.

По време на снимките тя няма да се раздели със семейството си – съпруга си Симоне и сина им Тиаго, а ще ги вземе със себе си.

Моето детенце е само на 2 години и не съм спирала да работя, откакто го родих. За мен е много важно то да е добре и неговият режим да бъде спазен. Той не проходи, а направо пробяга и вече никой не може да го спре по пистите. Баща му, както и майка ми и сестра ми, ще бъдат с мен в Дуранкулак. Това ще са и моите лични игри на волята. Да не си мислите, че ще бъда само красива и усмихната пред камера. Аз ще си водя битките в цялото това нещо, защото то е огромна отговорност и предизвикателство, споделя Лалова.

Тя по никакъв начин не се притеснява от условията или жегите по време на снимките, които започнаха на морето, защото е свикнала да тренира на -10 градуса в еднометров сняг на връх Белмекен, както и по стадионите през лятото на над 40 градуса, когато пистата се е напекла.

Трикратната европейска шампионка по лека атлетика отлично познава вкуса на победите и успехите, но и трудностите и изпитанията, които са я направили още по-силна, а духа ѝ – непобедим. Тя се сблъсква с най-големите си кошмари в спорта след тежката контузия в Атина през 2005 г. по време на загрявка. Спринтьорката претърпява сблъсък с друг атлет, в резултат на който получава фрактура – раздробено бедро на десния крак. Тогава Ивет е оперирана по спешност от доктор Николау, а в крака ѝ е поставен 38-сантиметров титанов пирон.

Тази травма я изважда от състезания за повече от година, но след дълга и тежка рехабилитация тя успява да се завърне на пистата. "Най-трудният момент не беше самата контузия, защото тогава имах толкова мотивация в себе си и хъс да стигна до големия успех, че това се прехвърли върху самото ми възстановяване.“

Има татуирани диаманти на бедрото

Ивет е голяма почитателка на татуировките. Всеки път, когато си прави нова мастилена рисунка, е във важен момент за нея и иска да започне с нещо хубаво. Една от най-запомнящите се са диаманти на бедрото. "Те са символ на нещо, което е неразрушимо, каквото са силните елементи в природата. Бедрото ми е свързано и с Диамантената лига, където имах няколко победи, и те символизират всичко това за мен“, разказва лекоатлетката.

Той спаси моята кариера

Ивет Лалова е изключително благодарна на лекаря си заради начина, по който извърши операцията и сглоби крака ѝ, защото едно малко разминаване води до много големи усложнения.

"Думите му да не очаквам големи успехи, да си живея с празни надежди за големия спорт и медали от олимпиади бяха много тежка присъда тогава. Но аз не го чух, не остана в мен, не се хванах за тези думи, не сложих пред мен една стена“, споделя Лалова, която е родена в семейството на бивши лекоатлети. Започва да тренира още в ранна възраст и бързо прави впечатление с изключителен талант.

На пистата тя среща голяма любов – съпруга си Симоне Колио, бивш италиански спринтьор и национален състезател. Двамата се запознават покрай леката атлетика и международните състезания. Ивет неведнъж е подчертавала, че именно спортът е помогнал на двамата да се открият истински. Двамата са заедно от 18 години.

"Когато се запознахме, той ме хвана за ръка и за 18 години ми доказа, че повече няма да ме пусне. Това, което ми липсваше в една или друга връзка, го намерих в Симоне. Разбрах, че този идеал, който бях изградила в себе си, може да бъде не само препокрит, а и надминат. Той наистина замина всички мои очаквания, защото е в прекрасно отношение към мен, дава ми много любов и уважение. Изградихме изключително силна връзка. Само ние си знаем през какво сме минали – и хубаво, и лошо... Имаме щастието обаче да изживеем уникално щастливи моменти заедно и покрай атлетиката, и покрай други лични успехи в живота“, сподели Ивет Лалова.

След като се оттеглиха от леката атлетика, тя има свой клуб "Ивет Ласинг“ (Ивет Лалова Спринт Академи) и работи като коуч за изграждането на съзнание, дух и нагласа на шампиони. Симоне пък от дълги години е физиотерапевт и работи с много големи атлети.

Венчала се в средновековна църква в Италия

Ивет и Симоне се ожениха в Риети, родния му град, през 2013 г. Венчавката беше в средновековната църква "Чиеза ди Сан Доменико“. Нейният строеж е започнал през 1266 г. от доминиканските монаси, които са живеели в града. Тя е разположена в непосредствена близост до мястото, където свети Доминик е канонизиран от папа Григорий IX през 1234 г. Официално божият храм е завършен през 1268 г. Големият купон след това беше в абатството "Ди Сан Пасторе“, бивша резиденция на италиански кардинал, построена от монаси преди 813 години.