Весела Йорданова Казакова е българска актриса. Придобива популярност с ролите си във филмите "Мила от Марс“ и "Откраднати очи“.

Родена е на 4 юли 1977 г. в София. Дъщеря е на актрисата Снежина Казакова. Има две сестри – Екатерина Казакова и сестра-близначка Биляна, които също са актриси.

Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Стефан Данаилов през 2000 г. През 2002 г. завършва арт мениджмънт в УНСС.

От 2002 г. трайно присъства в новото българско кино. Участва във филми като "Лист обрулен“, "Шантав ден“, "Тошка и Тошко“ (13 минути – късометражен), "Мила от Марс“, донесъл международни отличия от фестивалите в Сараево и София Филм Фест.

Снима се също в българския сериен филм "Патриархат“, в който участват много от известните и вече утвърдени български актьори като Деян Донков, Димитър Рачков, Кръстьо Лафазанов, Васил Василев – Зуека, Койна Русева, Христо Гърбов, Петър Попйорданов, Ана Пападопулу и много други.

В "Самотни сърца“ отново си партнира с Христо Гърбов. В този филм участват още Филип Трифонов, Светлана Янчева и сестрата на Весела – Биляна Казакова. През 2005 г. на фестивала в Москва печели "Златен свети Георги“ за най-добра женска роля във филма "Откраднати очи“. Други филми с нейно участие са "Прима примавера“ на унгарския режисьор Янош Еделени и немската продукция "Футболни съпруги“, където партнира на младата немска звезда Соня Герхарт.

Биляна Казакова също е родена на 4 юли в София. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Стефан Данаилов през 2000 г. През 2002 г. завършва арт мениджмънт в УНСС. Изявява се като актриса на свободна практика.

Омъжена е за актьора Румен Угрински, с когото има дъщеря.