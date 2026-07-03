Певецът Борис Дали по образование е машинен инженер, завършил Минно-геоложкия университет, а още от дете е имал страст към техниката. Като тийнейджър ремонтирал мотоциклети, моторни резачки и всякакви машини, което му носело добри доходи. "Винаги съм имал пари“, казва той, като си спомня, че първият му сериозен хонорар като изпълнител е бил 175 лева. И до днес обаче държи лично да управлява финансите на фирмите си.

"Аз раздавам заплатите. Аз превеждам осигуровки. Всичко. Сметките минават през мен. Друг няма достъп“, разкрива той. Категоричен е обаче, че "всеки човек може да стане милионер“, а на въпроса на Мон Дьо по NOVA дали самият той е такъв, отговаря лаконично: "Милионер съм, и то отдавна“.

Борис Дали говори откровено и за най-трудния период в личния си живот – раздялата с първата му съпруга. Двамата били заедно още от ученическите си години. Изпълнителят е категоричен, че не гледа на нито една своя връзка като на грешка. "Няма такава жена. С никоя не съм сбъркал“, казва той.

По думите му двамата просто не успели да се напаснат, а истината за раздялата им е "някъде по средата“ между неговата и нейната гледна точка. Борис Дали признава, че именно бившата му съпруга е направила първата крачка към раздялата, макар напрежението между тях вече да се усещало.

Въпреки това днес отношенията им са добри. "Сега си говорим, смеем се“, споделя той, но не крие, че най-тежко подобни разводи се отразяват на децата. Той разкрива още, че ако настоящата му връзка някога приключи, не би започнал нова.

"Повече няма да има жена до мен, защото проблемът явно е в мен тогава“, казва Борис Дали и допълва, че децата му със сигурност го обвиняват и до ден-днешен за раздялата с майка им.