От месо, колбаси и млечни продукти през хляб и печива до храни за домашни любимци – с новата кампания на веригата можем да пазаруваме още по-изгодно

Лятото е сезонът, в който прекарваме повече свободно време с близки и приятели – организираме вечери на открито, пътуваме през уикендите, планираме по-дълги летни почивки и се възползваме максимално от топлите дни. Всички тези приятни моменти извън дома обаче са свързани с харчене на средства. На фона на нарастващите общи разходи за живот през последната година, за всеки от нас става все по-важно да намери точния баланс – как да не прави компромис с качеството на храната си, без това да натоварва допълнително семейния бюджет, особено през насточщия активен сезон. Като част от последователната си политика да предлага разнообразни възможности за пестене, в допълнение към инициативата "Кошница грижа", в която се включи още в началото на юни, до 26 юли Lidl сваля цените на други 100 продукта с до 50%, правейки най-често купуваните храни и стоки за дома още по-достъпни.

От закуската до вечерята

Сред 100-те продукта има предложения за всяко хранене през деня – от закуската през бързия обяд до семейната вечеря. Сутринта може да започне с българско кисело мляко ЗНП "Родна стряха“ (400 г), което в момента се предлага за 0,64 €/1,25 лв., а към него да добавим топла вита баница със сирене (460 г) от Пекарната на Lidl на цена 2,19 €/4,28 лв.

За приготвянето на сандвичи за бърз обяд или следобедно хапване изборът също е разнообразен. Фермерският хляб (250 г) е намален на 0,79 €/1,55 лв., а с него можем да комбинираме български кашкавал от краве мляко БДС "Родна стряха“ (400 г) за 5,26 €/10,29 лв. или топено сирене Pilos (250 г) за 1,40 €/2,74 лв. В асортимента на кампанията ще отркием също шунка от пуешки или пилешки гърди XXL (400 г) за 5,49 €/10,74 лв., деликатесен салам Dulano (150 г) за 1,78 €/3,48 лв., бирени пръчици Pikok (280 г) за 3,06 €/5,98 лв., както и пуешки кренвирши Pikok (2 × 90 г) за 1,49 €/2,91 лв.

За по-сериозните хапвания през деня намаленията обхващат както продукти за готвене, така и готови решения за натовареното ежедневие. Гулашът от свински бут е на цена 6,89 €/13,48 лв. за кг, а филето от аржентински хек – 7,49 €/14,65 лв. за кг. За дните, когато времето не достига, добър избор са панираните мини шницели Chef Select (540 г) за 4,79 €/9,37 лв., лазаня Chef Select (400 г) за 2,55 €/4,99 лв., панирани пуешки хапки Chef Select (1 кг) за 2,55 €/4,99 лв., както и пица на пещ XXL Trattoria Alfredo (3 × 330 г) за 5,99 €/11,72 лв.

Зареждаме кухнята за повече от една седмица

Наред с месото, рибата и готовите ястия, кампанията включва и много от основните продукти, които присъстват във всеки кухненски шкаф. Сред намалените предложения са бяло пшенично брашно Belbake (1 кг) за 0,69 €/1,35 лв., захар (1 кг) за 0,95 €/1,86 лв., пудра захар (500 г) за 0,92 €/1,80 лв., морска сол Kania (1 кг) за 0,28 €/0,55 лв. и слънчогледово масло "Златно добруджанско“ (1 л) на цена 1,59 €/3,11 лв. Маслиновото масло Primadonna (750 мл) също е на по-добра цена – 6,49 €/12,69 лв.

Сред 100-те продукта има подправки, с които почти всички се зареждаме в кухнята – например сушен босилек Kania (10 г) за 0,15 €/0,29 лв., кимион Kania (30 г) за 0,59 €/1,15 лв., черен пипер Kania (30 г) за 0,60 €/1,17 лв., червен пипер Kania (250 г) за 1,69 €/3,31 лв. и сушен риган Kania (20 г) за 0,39 €/0,76 лв.

За приготвянето на любимите домашни рецепти кампанията включва още различни видове паста Combino (500 г) за 0,99 €/1,94 лв., фиде Combino (200 г) за 0,55 €/1,08 лв. и ориз Арборио Golden Sun (1 кг) за 3,29 €/6,43 лв. Така независимо дали планираме да приготвим домашна супа, паста или ризото, можем да заредим кухнята с всичко необходимо на по-добри цени.

Сосовете и консервираните продукти също са такива, с които се снабдяваме за по-дълъг период от време, когато цената е наистина изгодна, и ги използваме за различни видове ястия, маринати и гарнитури. Много от тях са намалени в рамките на кампанията "Сваляме цените на 100 продукта". Така например соевият сос Kania (170 мл) струва 0,59 €/1,15 лв., майонезата Kania (400 мл) – 1,99 €/3,89 лв., чесновият сос Kania (410 г) – 1,59 €/3,11 лв., а дижонската горчица Kania (200 г) – 1,25 €/2,44 лв. Сред традиционните български продукти е и лютеницата "Селце“ "Традиционна“ (580 г), която се предлага за 1,48 €/2,89 лв., и "Едросмляна“ (570 г) - за 2,49 €/4,87 лв.

За четириногите членове на семейството

Кампанията не пропуска и домашните любимци. Сред 100-те продукта са включени разнообразни храни и лакомства от собствените марки на веригата - Orlando за кучета и Coshida за котки. Стопаните могат да се възползват от по-ниски цени за пауч за котки Coshida (4 × 100 г) на 1,29 €/2,52 лв., месни пръчици за котки Coshida (100 г) за 1,89 €/3,70 лв., суха храна за котки Coshida (2 кг) за 3,25 €/6,36 лв. и премиум пауч за котки Coshida (4 × 85 г) за 1,79 €/3,50 лв. За кучетата има суха храна Orlando за дребни породи (1 кг) за 1,99 €/3,89 лв., премиум снакс Orlando (100 г) за 1,99 €/3,89 лв. и лакомства Orlando Meaty Rolls за 0,79 €/1,55 лв.

Как да извлечем максимума от пазаруването?

Кампанията включва още: напитки, протеинови продукти, сладки изделия, стоки за лична и домашна хигиена и много други продукти за ежедневното пазаруване. Тя е поредната инициатива, с която Lidl дава на своите клиенти още една възможност да пазаруват по-изгодно.

Освен от 100-те намалени продукта през юли, за да спестят от сметката, клиентите могат да се възползват и от предложенията в седмичната брошура на ритейлъра, персонализираните купони и останалите оферти в Lidl Plus, както и от XXL разфасовките, които веригата редовно предлага. Стоки с намаление от минимум 15% могат да бъдат закупени и благодарение на инициативата "Кошница с грижа“, с която в следващите седем месеца Lidl ще предлага по-достъпни цени за основни хранителни и битови продукти.

Така всяко домакинство може да избере подходящата за него комбинация от продукти и възможности за спестяване – независимо дали пазарува за деня, за цялата седмица или зарежда дома за по-дълъг период.