След близо 20 изиграни театрални роли на различни сцени, телевизионният екран е този, който донесе популярност на младата актриса Христина Джурова у нас, а може би скоро и по света. Тя направи запомняща се роля на напорист и отдаден на работата си инспектор в криминалния сериал “Дъждът оставя следи", излъчен неотдавна по Нова тв. Преди това има участия в няколко родни сериала - “Братя" (2020 г.), “Аз и моите жени" (2022 г.), “Алея на славата" и “Съни бийч". За първи път обаче е в главна роля.

Христина Джурова е родена в Пловдив на 11 февруари 1996 г. Баща ѝ е военен пилот и поради тази причина семейството живее известно време в авиобаза Граф Игнатиево. Майка ѝ е филолог по образование. Възпитана на ред и дисциплина, Христина е послушно дете и отличничка в училище. Завършва езикова гимназия в Пловдив с испански и руски език, след което решава да търси стабилно образование - филология, връзки с обществеността, арт мениджмънт или дори криминалистика, но в края на краищата надделяват артистичните ѝ заложби, пише "Труд".

Христина се качва на сцената още 4-годишна. Забелязали, че има силен глас, родителите ѝ я записват в детската музикална формация “Омайниче", където пее и танцува. По-късно учителката ѝ по музика в пети клас я запалва по джаза и бъдещата актриса избира да свири на саксофон в оркестър, а не на малка флейта например.

Крехкото момиченце се превръща в истинска атракция с големия инструмент. След като си тръгва от оркестъра, трябва да върне саксофона, но си купува свой, когато става студентка. Отново родителите ѝ са тези, които я поощряват да не търси стабилна, но скучна работа, а да се отдаде на това, което е нейното призвание и прави от дете - изкуството.

Христина кандидатства в НАТФИЗ през 2015 г. и е приета от раз актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Атанас Атанасов. Завършва с отличие през 2019 г., получавайки признанието на колегите си със студентската награда “Най-най-най". Още докато е в театралната академия печели “Златен кукерион" за “Млада надежда" за ролята на Айва в постановката “Семеен съвет" в Театър 199 на режисьора проф. Атанас Атанасов. Това е и първата ѝ театрална изява. През 2022 г. актрисата е удостоена с “Икар" за поддържаща роля - на Констанца Вебер в постановката “Амадеус" на режисьора Стайко Мурджев.

В момента Христина Джурова е част от трупата на Малък градски театър “Зад канала", където преди приключването на сезона може да бъде гледана в постановките “Трейнспотинг" на 2 юли и “Велика" на 4 юли. А наесен предстои премиерата на “Скакалци".

Не всичко в професионалната ѝ кариера тече по мед и масло. Точно когато завършва НАТФИЗ, поради напрежението, съмнението в собствените възможности и стремежа да изглежда винаги перфектно под светлината на прожекторите, тя отключва анорексия. Осъзнала проблема си, прохождащата актриса полага много усилия, ходи на психолог и успява да се отърве на косъм от хранителното разстройство. Среща подкрепата и на семейството си. А ролята ѝ на проститутка в агенция за модели в сериала “Братя" - първата ѝ изява пред камера, никак не допада на баща ѝ, военния пилот, но той проявява разбиране и не казва нищо.

Актрисата предупредила мъжете в семейството (тя има и брат Румен), че ще има интимни сцени и такива по бельо. До ден-днешен вкъщи не са коментирали екранната Лина, която просто е момиче с големи амбиции, което иска да води луксозен живот с цената на някои компромиси - напълно реален образ.

За да влезе в ролята на разследващия полицай Ангелина Обретенова в “Дъждът оставя следи", Христина Джурова се подготвя много старателно. Изчита романа на Александър Чобанов, по който е заснет сериалът, и води дълги разговори с автора, който е и главен сценарист на лентата. Помагат ѝ разговорите с криминалния психолог Росен Йорданов. Посещенията ѝ на истинско стрелбище и обучението как се стреля ѝ дават представа как се чувства човек, държащ огнестрелно оръжие. Дългите часове снимки и студът в Рилския манастир допълнително каляват младата актриса. Изглежда, младежката ѝ мечта да учи криминалистика е почти изпълнена!