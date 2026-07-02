Григор Димитров загатна, че вече се замисля сериозно за сватба. Това се случи по време на последното му интервю след победата му в първия кръг над австралиеца Дейн Суйини. В разговора за пореден път стана Григор разкри детайли от близките си отношения със Серина Уилямс и дори стигна дотам, че е готов да повери бъдещата си сватба в ръцете на американката и нейната сестра - Винъс.

"Със Серина сме много близки и постоянно сме в контакт. Често се чуваме по "FaceTime". Наистина е хубаво да се събудиш в 6 сутринта и да има с кого да се чуеш в другия край на света. Същото се отнася и за Винъс. Всъщност имаме групов чат, в който нещата често излизат извън контрол. Късметлия съм да имам такива хора до себе си и се чувствам свободен да ги попитам за абсолютно всичко.

Те притежават големи сърца, забавлявали сме се толкова много заедно и усещам, че един ден ще се забавляваме още повече. Онзи ден си говорихме че най-доброто все още не се е случило. Тепърва един ден ми предстои ергенско парти и сватба, а не се сещам за никой по-подходящ от тях, който да организира тези две събития. Ние сме едно голямо семейство", признава първата ни ракета, който вече близо година и половина е в щастлива връзка с мексиканската актриса Ейса Гонсалес.