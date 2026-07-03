Wizz Air и летище "Васил Левски" отбелязаха днес добавянето на осми самолет в базата на авиокомпанията в София. С базирането на новия самолет Airbus A321neo, Wizz Air стартира и директни полети от столицата до Будапеща, Унгария и Родос, Гърция. Билетите за новите дестинации са в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени от 14,99 €, съобщиха от компанията за Plovdiv24.bg.

Новият самолет увеличава общия брой на базираните самолети на Wizz Air в България до единадесет и е поредната инвестиция на авиокомпанията в развитието на въздушната свързаност на страната. Разширяването на базата на Wizz Air в София ще допринесе за създаването на 40 директни и 350 индиректни работни места в столицата, както и за стимулиране на входящия туризъм и местната икономика.

Будапеща наричана още "Перлата на Дунава“, е една от най-красивите европейски столици. Градът впечатлява със своята архитектура, исторически забележителности и богата културна сцена. Сред символите на унгарската столица се нареждат Парламентът, чийто величествен силует се оглежда в коритото на Дунав, и приказните кули на Рибарския бастион, от които се разкрива красивата панорама към Буда и Пеща. В непосредствена близост до Парламента, на самия бряг на реката, се намира и един от най-въздействащите монументи в Европа – "Обувките на Дунава“, който напомня за бурната история на града.

Родос е най-големият остров в архипелага Додеканези, известен със своите златисти плажове, кристалночисти води и впечатляващото си историческо наследство. Сред най-посещаваните забележителности на острова са средновековният Стар град на Родос, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, Родоският замък, Родоският колос, древният акропол в Линдос и живописните крайбрежни заливи.

Базирането на нашия осми самолет в София е още една важна стъпка, която затвърждава дългосрочния ни ангажимент към България и българските пътници. Продължаваме последователно да инвестираме в развитието си в страната, като разширяваме мрежата си и създаваме повече възможности за достъпни и удобни пътувания. Вярваме, че новите линии до Будапеща и Родос бързо ще се превърнат в предпочитан избор за българските пътници, като разширят възможностите им както за кратки градски пътувания, така и за летни почивки. Let’s WIZZ, София!, коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър "Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

"Идването на осмия базиран самолет на Wizz Air бележи още един важен етап в развитието на летище "Васил Левски“ – София като водещ регионален авиационен хъб. Добавянето на осем нови маршрута допълнително разширява възможностите за свързаност на пътниците, укрепва връзките на София с ключови международни дестинации и е ясен знак за нарастващото доверие на нашите авиокомпании-партньори в дългосрочния потенциал на българския пазар. Гордеем се, че подкрепяме този растеж съвместно с Wizz Air и оставаме ангажирани да създаваме условия за устойчиво развитие, по-добро пътническо преживяване и още по-голяма свързаност за България“, допълни Хесус Кабайеро, изпълнителен директор на СОФ Кънект.

Wizz Air оперира в България от 2005 г. и днес продължава да разраства дейността си в страната. Авиокомпанията обслужва 71 маршрута до 20 държави от България, свързвайки българските пътници с дестинации в Европа, Близкия изток и Северна Африка. През летния сезон на 2026 г. Wizz Air предлага 2,1 млн. места за пътуване от София, което представлява ръст от 61% спрямо летния сезон на 2025 г. През настоящия летен сезон авиокомпанията ще изпълнява 144 полета седмично от София, затвърждавайки позицията си на лидер в осигуряването на въздушна свързаност и насърчаването на туризма в България.

Новите маршрути на Wizz Air разширяват възможностите за пътуване от България както за градски и културен туризъм, така и за морски ваканции. С директни полети до Будапеща и Родос авиокомпанията предлага още повече достъпни и удобни възможности за пътуване на българските пътници, като същевременно се очаква новите линии да подкрепят и входящия туризъм към страната.