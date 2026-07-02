Интересна снимка набира все по-голяма популярност в социалната мрежа Фейсбук. Доста цветно и колоритно насекомо бе заснето на територията на столицата ни. Става дума за т.нар. Европейски стършел (Vespa crabro).

Това е вид насекомо от семейство Оси (Vespidae). Той е сред най-едрите представители на семейството, срещащи се в Европа, като царицата достига дължина 25 – 50 mm, а мъжките и работничките са по-дребни.

Въпреки разпространените легенди за тях, европейските стършели са по-слабо агресивни от другите европейски оси, а ужилването от тях е значително по-безопасно от това на азиатските стършели.