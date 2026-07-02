Днес своя 50-и рожден ден празнува президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов!

Той е роден на 2 юли 1976 г. в Пловдив. Син е на легендата на Ботев (Пловдив) и бивш футболист на Локомотив Пловдив Александър Иванов. Прави първите си стъпки във футбола в школата Локомотив Пловдив, с който дебютира и в мъжкия футбол.

През 1997 г. е привлечен в състава на Левски, за да се превърне в един от най-резултатните футболисти на "сините“ за всички времена. При първия си престой на "Герена“ (1997-2002) печели три пъти шампионската титла на България, три пъти националната купа на страната, става голмайстор на "А“ група през 2001 г. и е избран два пъти за футболист №1 (2000 и 2001 г.).

Отличните му изяви го правят трансферна цел на редица изтъкнати европейски клубове. През 2002 г. френският Рен плаща рекордните в историята на Левски 4,1 млн. евро за нападателя. Година по-късно Гонзо се завръща в Левски, а след това продължава кариерата си в Турция с екипите на Самсунспор и Газиантепспор.

През 2006 г. за трети път облича фланелката на Левски и печели четвърта шампионска титла на България. През януари 2007 г. приема офертата на хърватския Риека (34 мача, 6 гола), а година и половина след това за четвърти път повежда нападението на Левски. Печели шампионската титла на България и отбелязва рекордното си 15-то попадение във вечното дерби срещу ЦСКА.

За националния тим Георги Иванов дебютира през 1996 г. при победата над Люксембург с 1:0. Играе 34 мача и отбелязва 4 попадения с екипа на "лъвовете“. Част от състава на България на Мондиал'98 във Франция.

След края на активната си кариера става директор на Левски, а впоследствие и треньор. Освен "сините“, води два пъти и варненския Черно море. Прекарва успешен период като спортен директор на Локомотив (Пловдив), а от началото на 2022-а става Технически директор на Българския футболен съюз.

През март 2024 г. е избран за президент на БФС.