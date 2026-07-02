Повод за голяма гордост има семейството на Димитър Рачков. Доведената дъщеря на актьора – 10-годишната Кари Зейн, постигна впечатляващ успех на световния финал за танци World Dance Contest 2026 (Danza Mundial) миналия уикенд в словенския град Блед. Младата танцьорка спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара и златно отличие с отбора си, след като се пребори с конкуренция от десетки държави.

Световният финал в Блед събира едни от най-добрите млади танцьори в дисциплините класически балет, contemporary, джаз, хип-хоп, акробатика, степ и шоу денс. Българските участници достигат до международната сцена след поредица от квалификации, а Кари отново успя да се нареди сред най-добрите.

Кари е дъщеря на годеницата на Рачков – Виктория, от първия ѝ брак с бизнесмена Явор Зейн. Комикът отдавна е приел момичето като свое дете и освен че я глези, помага във възпитанието и учението ѝ – редовно сяда с Кари над домашните и следи успеха ѝ в училище. Самата тя също е силно привързана към него и гальовно го нарича "Митаче“.

Талантливата наследница на Виктория тренира класически балет и модерни танци още от 4-годишна възраст и вече има зад гърба си редица престижни международни отличия, включително първи места от различни издания на World Dance Cup. Голяма част от детството ѝ преминава в репетиционната зала, където ежедневно усъвършенства техниката си.

По време на престоя си в Словения Виктория и дъщеря ѝ са отседнали в петзвезден хотел, за което се е погрижил Рачков.

Само преди дни Виктория отпразнува своя 37-и рожден ден и използва повода, за да благодари публично на любимия си мъж. "Понякога забравям да казвам колко много означаваш за мен. Благодаря, че си до мен – в усмивките и сълзите, в победите и трудностите. Благодаря, че ме подкрепяш, че вярваш в мен, че си плътно зад гърба ми! Обичам те!“, написа тя.