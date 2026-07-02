Актьорът Франки Мюниц и съпругата му Пейдж слагат край на своя брак. Двамата се разделят окончателно след 10 години съвместен живот. Новината беше обявена лично от холивудската звезда в социалната мрежа X, което предизвика вълна от реакции и последващ онлайн скандал.

Тайна раздяла и изтрито видео

Мюниц, който по принцип ревностно пази личния си живот, публикува емоционално видео. На кадрите се вижда как двамата с Пейдж и техният син танцуват на песента "Check Yes, Juliet". Към клипа актьорът прикрепи официално съобщение за развода. "След период на раздяла, който пазихме в тайна, с Пейдж решихме да продължим напред с прекратяването на брака си“, обяви звездата. Малко след това обаче Мюниц изтри видеото заради вълна от злобни коментари и качи текста отново, но този път придружен със снимка.

Приятели и партньори в името на сина

Въпреки негативния развой на отношенията им, актьорът подчерта, че двамата остават в отлични отношения и ще продължат да отглеждат детето си заедно. "След 10 прекрасни години заедно, израснахме по начини, които ни накараха да осъзнаем, че връзката ни се усеща най-естествено и силно, както като дълбоко приятелство, така и като съвместни родители“, сподели Мюниц.

Той призна също, че Пейдж дълго време е пренебрегвала своите собствени мечти, за да може той да преследва неговите. Двамата планират да продължат и общата си работа по проекта Muniz Racing.

Съпругата избухна срещу жестокостта на хората

Постът на актьора принуди самата Пейдж да се включи с остър коментар под новата публикация. Тя защити бившия си партньор и нападна критиците в мрежата.

"Франки, много съжалявам, че си почувствал нужда да изтриеш едно старо забавно видео на нашето семейство, защото хората са толкова жестоки с теб. Този свят е толкова прецакан... разводът е лош, разбира се - не е като да сме развълнувани от него... но ние сме двама възрастни, които знаят как да бъдат в един отбор. Не мога да повярвам, че хората биха могли да го разгледат внимателно“, написа Пейдж.