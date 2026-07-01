Популярната и обичана българска актриса Кристина Верославова, която изигра ключови роли в хитовите родни сериали "Татковци" и "Вина", сподели едновременно щастлива, но и дълбоко тревожна новина в личния си профил в социалните мрежи. Красивата актриса очаква първото си дете, но бременността ѝ е високорискова и от 12 дни тя се намира под постоянно лекарско наблюдение в болница поради сериозна опасност от преждевременно раждане. Кристина в момента се намира в шестия месец на бременността, като двамата с половинката ѝ Камен Банковски очакват момченце.

Представях си този пост по малко по-различен начин, но докато ние си правим планове, животът си има свои. Бременна съм в 6-и месец с едно бая едричко и здраво момченце - прилича на баща си явно, сподели бъдещата майка към първата си официална снимка с наедряло коремче.

Тревожната диагноза след фетална морфология

Щастливият за младото семейство момент бързо бил помрачен от неочаквана и плашеща лекарска диагноза. Веднага след рутинния преглед за фетална морфология лекарите установили сериозен риск за задържането на плода.

Точно в този ден разбрахме, че бременността ми е високорискова с опасност от преждевременно раждане заради рязко скъсяване на шийката и веднага бях приета в болница, където съм и сега. Спрях да мисля в седмици, месеци и да имам планове. Сега мисля ден за ден. Вярвам, разбира се, че всичко ще е наред, но се боря с много страхове, с липсата на контрол, с пренастройване на психиката ми, откровена е Верославова пред своите почитатели.

За съжаление, това не е първото тежко изпитание по пътя към родителството за Кристина. През април миналата година актрисата преживя болезнен спонтанен аборт, за който по-късно открито говори с цел да даде кураж на други жени, преминали през същата травма.

Успешен бизнесмен и международна кариера

В този критичен момент неотлъчно до Кристина е нейният любим мъж Камен Банковски. Той има изключително успешна кариера в бизнес сектора, като през 2021 година намери заслужено място в престижната класация на списание Forbes "30 под 30".

Самата Кристина Верославова също има впечатляваща биография извън телевизионния екран в България. Преди да избере актьорската професия, тя работи години наред като успешен модел в Милано, Сеул и САЩ, завършва висше образование по бизнес в Англия, а по-късно е приета и завършва световноизвестната театрална академия "Лий Страсбърг" в Лос Анджелис – легендарната школа, дала на света актьори от ранга на Ал Пачино и Робърт де Ниро.

Въпреки огромния страх и несигурността на болничното легло, Кристина и Камен не губят надежда и силна вяра, че ще преминат успешно през това изпитание и съвсем скоро ще прегърнат своето дългоочаквано момченце, пишат от Блиц.