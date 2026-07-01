Популярната попфолк певица Татяна за пореден път доказа, че въпреки блясъка на сцената, най-много цени истинските и земни неща в живота. Изпълнителката сподели емоционален пост в социалната мрежа, придружен със снимка на апетитна, домашно приготвена салата, която бързо събра хиляди лайкове и позитивни коментари. Звездата сподели с почитателите си, че тайната на перфектния вкус се крие в изцяло натуралните продукти и жестовете на добри хора, информира Plovdiv24.bg.

Продукти директно от градината и специален подарък от кмет

Салатата, съчетаваща свежи домати, печен патладжан и краставици, се оказа сглобена от изцяло домашно отгледани зеленчуци. Те идват директно от градината на нейния брат и снаха ѝ. Истинският акцент в ястието обаче се оказа родното българско сирене, което има интересна история:

Такава салата и в най-скъпия ресторант няма как да ми предложат. Особено когато всички продукти са натурални и идват директно от градината на брат ми и снаха ми, а сиренето е подарък от кмета на село Мечкарево, където вчера имах концерт, развълнувано споделя певицата Татяна.

"Ето това са истинските неща"

Гласовитата пловдивчанка не спести суперлативи за топлото посрещане в сливенското село Мечкарево, където местните буквално са я обсипали с любов и традиционни български деликатеси:

Толкова добри и сърцати хора… Напълниха ми цяла торба със сирене, кашкавал и още други вкусотии — изцяло натурални, направо от мандрата. После ще си говорим за истинските неща… Ето това са истинските неща. Да цениш чистата храна, човешката доброта и малките моменти, които пълнят душата, допълва още в емоционалната си изповед звездата.

Постът на Татяна предизвика вълна от одобрение сред последователите ѝ, които я адмирираха за това, че не спира да рекламира българското и да цени жестовете на обикновените хора извън светлините на прожекторите.