Хранителният гигант "Фереро“ започна спешно изтегляне от пазара на един от популярните си продукти - "Нутела“. Според официалното изявление на Федералната служба за защита на потребителите и безопасност на храните (BVL) в Германия въпросният продукт може да съдържа метални частици, поради което цялата партида е била незабавно изтеглена от продажба.

Изтеглянето е валидно основно за Германия, където става въпрос за nutella Muffin, продаван между 16 и 25 юни 2026 г.

Ferrero съобщава и за по-широко европейско изтегляне на конкретни партиди замразени продукти Nutella Muffin и Nutella Croissant в Белгия, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Испания и Великобритания.

Към момента България не е посочена в официалния списък на засегнатите държави.

Чуждите тела, като например метални части в храната, представляват сериозен риск за здравето, тъй като могат да причинят тежки наранявания в устата и гърлото, а в най-лошия случай – да доведат до задушаване.

Властите призовават всички потребители, които са закупили въпросния продукт, незабавно да го изхвърлят и при никакви обстоятелства да не го консумират.

Става въпрос за мъфин "Нутела“: Това оттегляне на хранителен продукт се отнася единствено за продукта от гамата на дълбоко замразените храни, който се доставя замразен в търговските обекти и след размразяване се продава в хлебните отдели.

Той е произведен от Ferrero Deutschland GmbH. Оттеглянето обхваща продукти, продадени в периода от 16 юни до 25 юни 2026 г., докато други продукти от марката не са засегнати от проблема.

Според информация от компанията "Ferrero“ въпросните мъфини са били разпространявани и продавани предимно чрез хлебните отдели в по-големите супермаркети и хипермаркети в цялата страна.