Българската православна църква отбелязва тържествено всяка година на 1 юли връщането на свещените мощи на свети Иван Рилски в неговия манастир. Празничният ден напомня за събитията от 1469 г., когато изцяло запазените телесни останки на светеца се завръщат в обителта след вековни странствания.

Във всички православни храмове в страната и зад граница се извършват празнични богослужения, с които се измолва небесното застъпничество на всебългарския покровител пред Бога, информира Plovdiv24.bg. Този ден се утвърждава като третия голям празник на Рилския светец, редом с 18 август (успението му) и 19 октомври (пренасянето на мощите в Средец). Единственото изключение от вековната традиция е няколкото години през 60-те години на миналия век, когато манастирът функционира като музей.

Историческият път на рилските мощи

Нетленните останки на светия пустинножител изминават дълъг път през вековете, като преминават през Средец, Унгария и старата българска столица Търново. Свещеното им завръщане на мястото им в Рилския манастир става факт на 30 юни 1469 г. Още на следващия ден, 1 юли, в манастирския храм се отслужва първата литургия в присъствието на светите мощи, което се случва преди 554 години.

Духовният смисъл от почитането на светините

Църковната традиция пояснява, че наличието на запазени материални останки – било то цяло тяло или отделни кости – не е задължително условие за отдаване на почит към святата личност. Християните не възприемат мощите като магическа вещ, а се обръщат към тях единствено като повод за молитва към съответния светец. Тези исторически личности остават за вярващите образци на вяра и праведен живот, към които се отправят молби за застъпничество пред Твореца по пътя към духовно съвършенство и душевно спасение.

Паметта за светите безсребърници и имен ден

На 1 юли Православната църква почита и паметта на светите Козма и Дамян. Те остават в историята като християнски лечители безсребърници, които са помагали на болните хора напълно безплатно. Двамата братя живеят в Рим и приемат мъченическа смърт заради вярата си в Христос през 284 г.

На този ден празник и имен ден имат хората с имената Козма, Кузман, Дамян, Красимир, Красимира и Красина.