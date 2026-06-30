Светлана Василева даде откровено интервю, в което разказа за трудния период след раздялата с Християн Гущеров, психичното си здраве, отношенията с близките си и плановете за бъдещето. Тя говори и за майчинството, приятелствата, финансовите трудности, както и за новите си професионални проекти.

По думите на Василева краят на брака ѝ е бил изключително тежък период, през който е изпитвала дълбоко отчаяние. "Правих няколко опита за самоубийство“, споделя тя, описвайки емоционалното си състояние след раздялата.

Бившата носителка на титлата "Плеймейт“ признава, че популярността ѝ е донесла много възможности, но и редица ограничения. "Титлата "Плеймейт“ ми даде слава, разпознаваемост, отвори ми много врати“, казва Василева.

Според нея известността променя начина на живот и налага постоянна съобразителност с общественото внимание и присъствието в социалните мрежи. В интервюто тя разказва, че преживяванията през последните години са я направили по-предпазлива при избора на хората около себе си. "Аз съм много наивен човек – на всеки вярвам“, признава тя.

В същото време посочва, че е запазила близките си отношения със Златка Райкова и Зорница Линдарева, които определя като свои истински приятелки.

Василева разказва, че семейството ѝ е преминало през периоди на сериозни финансови затруднения.

"Имало е дни, в които хладилникът беше абсолютно празен. Не пожелавам на никого да мине през това нещо“, споделя тя.

По думите на Василева бракоразводното дело все още не е приключило. Тя твърди още, че Християн Гущеров не се явява на съдебните заседания, поради което процедурата се забавя. Василева заявява също, че според нея той не участва активно в грижите за всички им общи деца.

Християн Гущеров не е коментирал публично тези твърдения.

В интервюто Василева разказва още, че е променила начина си на живот. По думите ѝ вече спортува редовно, слуша аудиокниги и не желае да участва в скандали или да прави провокативни фотосесии.

Тя признава, че доскоро често е използвала астрологични консултации при вземането на важни решения, но в момента предпочита да се доверява повече на собствената си преценка.

Василева споделя още, че вярва в съществуването на магии и разказва лични истории, които според нея са засилили тези убеждения.

В края на разговора Светлана Василева съобщава, че подготвя собствена марка витамини и пробиотици. По отношение на външния си вид тя казва, че поддържа добра форма чрез тренировки и активен начин на живот, като не спазва крайни хранителни режими и не крие, че обича сладките храни.

Този вариант запазва основните акценти от интервюто, но ясно разграничава фактите от личните твърдения на Светлана Василева, премахва оценъчните квалификации и недоказаните обвинения и отбелязва липсата на публична позиция от страна на Християн Гущеров по въпросите, които го засягат. Това го прави по-подходящ за публикуване в новинарска медия и съобразен с добрите журналистически стандарти.