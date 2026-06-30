Частният остров Hay Island, разположен край бреговете на американския щат Кънектикът, има нов собственик, след като беше продаден за 26,5 милиона евро. Сделката слага край на една фамилна история, продължила повече от век, в която луксозният имот от 18 акра (над 72 декара) е бил притежание на едно и също семейство.

Островът е принадлежал на известната фамилия Зиглер, които са директни наследници на индустриалеца Уилям Зиглер-старши, информира Plovdiv24.bg. Той е един от основателите на историческата компания Royal Baking Powder Company и натрупва огромното си състояние още в края на XIX век. В миналото имотът е ползван предимно като лятна резиденция, но в последно време е служил за основен дом на Синтия Зиглер и нейния съпруг Ренфрю Брайтън.

Архитектура и удобства на колониалното имение

На мястото на някогашната лятна постройка днес е издигната масивна колониална резиденция в автентичен стил Нова Англия, чиято застроена площ достига близо 810 квадратни метра. Луксозният имот е снабден с всички съвременни удобства за уединен и спокоен живот. На разположение в имението има шест просторни спални, седем бани, библиотека с камина и бар, както и голяма външна тераса, оборудвана с камина и барбекю. В пределите на частния имот влизат още самостоятелна къща за гости с две спални, инфинити басейн с директна гледка към океана и две частни плажни ивици. Изключително предимство на Hay Island е, че до него се стига по сухопътен път от континента, което елиминира нуждата от използване на лодка.

Разпродажбата на семейните активи и милиардното състояние

Настоящата сделка не е първият случай, в който фамилия Зиглер се разделя със своя островна собственост. През 2023 г. те продадоха съседния си имот – Great Island, разположен непосредствено срещу Hay Island, за сумата от 85 милиона евро. Негов купувач тогава стана общината Дариен, която има планове да трансформира територията в обществен парк за гражданите.

С финализирането на продажбата на Hay Island фамилията окончателно преустановява владението си върху последния си частен остров след повече от сто години приемственост. Според официалните публични оценки общото състояние на наследниците на Уилям Зиглер-старши възлиза на около 2,8 милиарда долара, като сериозна част от капитала им се дължи на последващи инвестиции, направени след първоначалния триумф на компанията за бакпулвер.

Новият притежател на имота вече е задействал процедура и е внесъл официални документи за допълнително разширяване на основната къща. Този ход категорично показва, че луксозната територия ще запази статута си и занапред ще продължи да функционира като частна резиденция.