Габриела Петрова - българска лекоатлетка, състезателка по троен скок и скок на дължина. Габриела Петрова е родена е на 29.06.1992 г. в град Хасково. Участник на Летните олимпийски игри в Токио (2020г.) От 2009г. се състезава за отбора по лека атлетика на "Хеброс" (Харманли),след това преминава в отбора на "Локомотив" (Пловдив),където личен треньор и е Атанас Запрянов.

На европейското първенство за младежи през 2013 г. в Тампере (Финландия) печели златен медал в дисциплината троен скок с резултат 13,91 метра.На европейското в Цюрих (Швейцария) през 2014г. завършва на 5-то място,а на европейското първенство в зала през 2015 г. в Прага (Чехия) печели сребърен медал с резултат 14,52 метра. На 22.12.2015 г. е избрана за Спортист на годината на България.

Световното първенство в Пекин (Китай) през 2016г. завършва на 4-то място и поставя личен рекорд в тройния скок на открито с резултат 14,66м. на Световното първенство в Пекин (Китай) на 24.08.2015 г. Габриела Петрова записа втори резултат в света за сезона в тройния скок на държавното първенство по лека атлетика в зала "Добротица" в град Добрич на 15.02.2015.

Състезателката на Локомотив (Пловдив) тогава печели титлата в тройния скок с опит от 14,55 метра.Това е трето най - добро постижение на България за всички времена и втори резултат в света за 2015г. Най - добрите и постижения за 2025г. са: Резултат в тройния скок - 14.41м. Резултат в скока дължина - 6.38м. - седмо място на европейския шампионат в зала. Трето място на европейско отборно първенство.

Шест състезания над 14.00 метра в тройния скок. Победа на турнира в Познан (Полша) и втори места в Женева (Швейцария),Лука (Италия) и Есен (Германия). Национална шампионка в зала и на открито. Габриела Петрова учи педагогика в Пловдивския университет.