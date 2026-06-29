Константин Кацаров е български рок певец, вокалист и основател на пловдивската рок група "Ренегат". Роден е на 29 юни 1970 г. в Пловдив. През 1999 г. заедно с Тони Караатанасов и Стойо Попов основават "Ренегат". Първият голям хит на групата е песента "Сам“. Така се казва и дебютният им албум от 2001 г. През 2002 г. групата изнася първия си концерт, който е в НДК. На следващата година излиза и вторият им албум, озаглавен "Леден свят“.

Заснети са клипове към заглавната песен и "Всичко свърши“. През декември 2004 г. завършват записите по алума "Рокофобия“. Песента "Руска рулетка“ става начална мелодия на предаването по БНТ със същото име. Ренегат изнасят и съвместен концерт с Ахат, Сигнал, БГ Рок и Атлантик в зала "Христо Ботев“. През 2004 Кацаров издава и първия си роман – "Леден свят“.

През 2005 написва втория си роман, озаглавен "Дрибъл“, а през 2006 издава и "Мутра“ – първият български аудиороман. Междувременно Ренегат изнасят няколко концерта в Сърбия и издават албума "Инсомия“. Групата тръгна на национално турне, в което участват много гост-изпълнители. В средата на 2008 Ренегат записва кавър-албума "Не умирай“, съдържащ български рок хитове в нов аранжимент. В него са включени песни на Импулс, Щурците, Сигнал, Фактор и др. Същата година Кацаров, в съавторство с Надежда Йорданова, написва романа "Какавида“. Двамата автори се познават само по интернет.

През 2012 година Ренегат издават поредния си албум – "Ренегат“. През 2013 г.година групата записва и подготвя за издаване албума "ТИМ 2013“, съдържащ нови версии на най-добрите им песни от предишни албуми. Кацаров пише и издава следващата си книга, носеща заглавието "Пепел“. Освен това участва и в шоуто Гласът на България. Усилено работи по новия си проект "Аз, лъжецът“ написан в съавторство с напълно непознати автори през Фейсбук, от които той се спира финално на 3-ма. Започва работа и по романа "Паралел“.

През 2014 г. Издава книгата "Паралел“ в която се смесват еротика, трилър, фентъзи елементи и екшън.

Честит 56-и рожден ден на Константин Кацаров!