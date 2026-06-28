Ралица Паскалева се сбогува с шоуто на Нова тв "Игри на волята" и тази година на нейно място като водеща ще е Ивет Лалова, но актрисата може да поеме конкурентното риалити на Би Ти Ви "Фермата". Говори се, че тя е сред фаворитите за лице на предстоящия 10-и сезон на аграрното шоу тази есен. За него се търсят водещи с роднинска връзка помежду си. Ралица ще е в комплект с мъжа си – волейболистът Теодор Салпаров.

В Би Ти Ви отдавна се е обсъждало да привлекат Ралица Паскалева като лице на телевизията, твърдят източници на "Уикенд". Идеята се родила още преди няколко месеца, когато започнали дискусиите около предстоящия 10-и юбилеен сезон на "Фермата". След напускането на досегашните водещи и продуценти на риалитито – Иван Христов и Андрей Арнаудов, се търсят добре познати, обичани и силни лица, които достойно да ги заместят.

Идеята е била водещите да са с профил като на оригиналната двойка в "Игри на волята" – Ралица и колегата й Димо Алексиев. Имало е дори предложения да вземат директно Димо, които обаче са отхвърлени заради проблемите му с органите на реда. Затова пък, когато се е разбрало, че колежката му се разделя с Нова тв, тя блеснала като една от най-добрите кандидатури за ново лице на "Фермата" и то в комплект с мъжа си.

Теодор Салпаров наскоро обяви, че слага официален край на своята кариера като волейболен състезател и ще ознаменува "пенсионирането" си с бенефисен мач на 5 септември в най-голямата зала у нас – софийската "Арена". В събитието ще участват много български и световни звезди от няколко поколения, а Би Ти Ви ще го излъчва на живо. Промотирането на мача включва серия гостувания на волейболиста в телевизията, с което той автоматично се превръща с нейно лице. Началото бе сложено наскоро в "Преди обед", където Салпаров беше седмичен коментатор.

Естественото продължение на сътрудничеството му с телевизията е да стане водещ на "Фермата" заедно с Ралица. Това е едно от малкото артистични семейства у нас, около което няма никакви публични скандали. Дори фактът, че за него това е втори брак, не предизвика скандал, тъй като актрисата не е разделила волейболиста с бившата му съпруга Бойка Делиева, а се запознава с него след развода му. Паскалева и Салпаров имат стабилна връзка, две деца и изглежда щастливи носители на традиционните семейни ценности. Това ги прави идеални за "Фермата".

Този година в риалитито ще се влиза по двойки, свързани чрез роднинство, тъй като мотото на сезона е "Кръвта вода не става". За да е в унисон с идеята, екипът, както "Уикенд" вече писа, издирва водещи, които също са роднини. Още преди два месеца съобщихме част от звездите, с които се е преговаряло. Това са Христо Пъдев и половинката му Цветина Петрова, Владимир Зомбори със съпругата си Весела Бабинова, Александър Сано със своята любима Нели Атанасова, Краси Радков с жена си Станислава Ганчева и Александър Кадиев с майка си Катето Евро. Но Зомбори наскоро подписа с "Гласът на България" и така отпадна от "Фермата", Пъдев и Цветина са възпрепятствани, защото са с две малки деца, които няма кой да гледа вместо тях, Сано в последно време е тясно свързан с Нова телевизия, а Кадиев вече започна да омръзна на зрителите.

Така кръгът се е стеснил до една-единствена двойка – Краси Радков и Станислава, което на практика не дава право на избор. Наложило се е да се търсят и други кандидати, сред които са попаднали Ралица и Теодор. Те, също като Пъдев и Цветина, имат малки деца, които обаче покрай "Игрите" са свикнали да ходят на работа с родителите си. Известно е, че Ралица всяка година водеше на снимки на морето и Теодор, и децата си, включително когато малкият й син Красимир беше бебе. Тя разчита за помощ на майка си. Тази практика вероятно ще продължи и занапред.

След като се раздели с "Игрите", актрисата практически остана без работа, тъй като никога не е играла на щат в театър, за да разчита на твърда заплата, а от години не участва и в никакви филми, нито сериали. За финансови приходи доскоро разчиташе единствено на хонорара си от шоуто и на рекламни договори, а сега пари от шоуто вече няма да има. Салпаров пък занапред няма да играе волейбол, така че и двамата се нуждаят от работа. "Фермата" е идеалният вариант за тях.

Дали обаче именно те ще са избраните? Все още не се знае. По информация на "Уикенд" кастингът не е приключил и в телевизията се водят преговори и с други кандидати. Имената на новите водещи ще бъдат съобщени малко преди старта на сезона, планиран за началото на септември, малко след бенефиса на Салпаров.