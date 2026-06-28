Галина Иванова Пенева, по-известна под артистичния псевдоним Глория, е българска попфолк и фолклорна певица, често наричана "Примата на българския попфолк“. Родена е на 28 юни 1973 година в Русе.

Списанието за попфолк "Нов фолк“ и дава наградата "Певица на годината“ за 1998, 1999, 2000, 2001 и 2003 година и "Певица на десетилетието“ през 2007 година. Глория изнася самостоятелни концерти в Зала 1 на НДК през 2000, 2003, 2009, 2015 и 2024 г.

Дебютният ѝ албум "Щастието е магия“/1994 г./ се приема повече от добре и е разпродаден в легален тираж от над 170 000 копия, а пиратските копия надхвърлят половин милион. За нея инж. Митко Димитров казва: "Глория е еталон. Всички се сравняват с нея. За всички тя е върхов критерий за качество и успех. Годините съвместна работа доказаха още нашата взаимна коректност, точност и лоялност. Тя е нашето знаме, тя е нашата гордост“.

На 30 септември 1996 г. се ражда дъщеря ѝ – Симона Загорова. А в началото на 2021 година Глория стана и баба!

Честит 53-ти рожден ден!