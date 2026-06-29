Актрисата Ралица Паскалева обяви официално в предаването "На кафе“, че решението да не бъде водеща на новия сезон на риалити формата "Игри на волята“ е изцяло нейно. Раздялата с хитовото шоу е продиктувана от лични и вътрешни съображения, които тя избра да не коментира публично, информира Plovdiv24.bg.

Новите творчески проекти на Ралица Паскалева

Въпреки оттеглянето си от приключенското риалити, актрисата успокои своите почитатели, че не слиза от екран. Паскалева загатна за съвместни бъдещи планове с Нова телевизия, като изрази задоволство от партньорството им и обяви, че зрителите скоро ще разберат какви нови творчески изненади са подготвени за тях. Още от днес до края на телевизионния сезон тя се присъединява към екипа на "На кафе“, където ще заеме място в панела и ще коментира актуални теми заедно с останалите участници.

Ивет Лалова е новото лице на приключенското риалити

Припоняме, че мястото на Ралица Паскалева в предстоящия сезон на "Игри на волята“ няма да остане празно. Както вече стана ясно, в ролята на водещ на популярния риалити формат ще излезе легендарната българска спринтьорка Ивет Лалова, която поема щафетата в предаването.