Известната българска певица Дара Екимова сподели затрогващ кадър в социалните мрежи, с който отбеляза 18 години от трагичната смърт на своя баща – популярния музикант, лекар и фронтмен на група "Сленг“ Димитър Екимов-Дими. Младата изпълнителка се обърна към последователите си с молба да почетат паметта му, като си пуснат неговата музика и си помислят с любов за най-близките си хора, видя Plovdiv24.bg.

Днес се навършват 18 години, откакто загубихме тати. Нелогично е за мен отправянето на послание към починал близък човек през социалните мрежи, затова по-скоро исках да ви помоля да си пуснете неговата музика днес и да си помислите с любов за хората, които обичате. Понякога най-плашещото за мен е колко все по-бързо лети времето и как взима със себе си спомените и болките. Хубавото е, че създаваме нови спомени и разбирам колко е важно да съм в настоящето, за да го ценя, тъй като е прекрасно. Макар с една голяма липсваща частица… Любовта в сърцето ми остава. Мама + тати + Дара = семейство завинаги. написа Дара Екимова във фейсбук.

Димитър Екимов остава в историята на българската култура като един от най-впечатляващите таланти, балансирали успешно между две коренно различни призвания – музиката и медицината. След като завършва Националната природо-математическа гимназия през 1988 г., той развива музикалните си заложби в училищни състави, а по-късно се дипломира като лекар в Медицинската академия в София през 1996 година. Музикалният му път преминава през групите Cats In A Trunk, Comatose и "Сателит“, за да достигне своя пик с основаването на емблематичната поп-рок формация "Сленг“ през 1997 година. Вечният хит "Синьо“, създаден по авторски текст и музика на Дими, дава името и на първия албум на групата през 2000 година. Успоредно с десетките концерти и клубни участия, Екимов започва специализация по акушерство и гинекология и практикува във Втора градска болница в столицата.

През 2002 г. Дими свързва живота си с манекенката и телевизионна водеща Ива Екимова, с която се запознава по време на гостуване в предаването "Тиририрам“ по телевизия ММ. На 25 юни същата година се ражда дъщеря им Дара, като самият Екимов изражда бебето. Музикалната му кариера продължава с издаването на втория албум на "Сленг“ – "Всеки ден“ през 2004 г., а в края на 2007 г. групата стартира работа по нов материал. Последната композиция на Дими остава песента "Звезда“, създадена през май 2008 г. специално за участниците във втория сезон на телевизионния формат "Мюзик Айдъл“.

Земният и творчески път на талантливия изпълнител се прекъсва внезапно на 29 юни 2008 година при тежък инцидент. Дими загива на място при катастрофа с мотоциклет Suzuki на тогавашния седми километър от София по магистрала "Хемус“, в землището на село Желява. Според официалните данни на КАТ, той е изгубил контрол над превозното средство при скорост над 200 км/ч, врязал се е в мантинелата и е излетял от платното. Около инцидента остават съмнения, свързани с евентуална липса на демпфера на мотоциклета – устройство за погасяване на вибрациите, което според една от версиите е било откраднато, докато машината е била задържана в КАТ за разследване на застрахователна измама.