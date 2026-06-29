Манекенката Ивайла Бакалова е била приета по спешност в болница. Информацията съибщи самата тя чрез емоционален пост в социалните мрежи, в който изрази дълбоката си благодарност, че е жива, информира Plovdiv24.bg.

Благодарност към спасителите във ВМА

В своята публикация известната българка отправи най-искрени думи на признателност към служителите в лечебното заведение. "Понякога животът ни поставя пред изпитания, които ни напомнят колко крехко и безценно е всичко, което приемаме за даденост. Днес искам да изкажа своята огромна благодарност към целия екип на Спешното отделение на ВМА и специално към д-р Стефанов“, написа Бакалова. Тя подчерта, че благодарение на техния висок професионализъм, бърза реакция и човечност е получила най-важното – още един шанс да бъде тук. Моделът допълни, че всеотдайността на лекарите заслужава огромно уважение, и им пожела да продължават да дават надежда и живот на нуждаещите се, като изрази надежда следващите им срещи да не бъдат по такъв неприятен повод.

Кадри от болницата и възстановяването

Към споделената публикация Ивайла Бакалова прикрепи и кратко видео. Кадрите в него показват моменти от престоя ѝ в болничното заведение, запалена свещ в църква, снимка на дъга, както и фотоси от морския бряг. На плажните снимки се вижда, че красавицата е с медицински превръзки в областта на корема. Здравословното състояние на модела очевидно вече се е подобрило, тъй като на финала на кадрите тя е заснета усмихната на излизане от болницата.

Важният урок за стойността на живота

Преживяната опасна ситуация е послужила на Бакалова като сериозно напомняне за истински важните неща. Тя споделя пред последователите си извода, че от здравето по-важно няма, а постоянната грижа за него винаги трябва да бъде поставяна на първо място в живота на всеки човек.