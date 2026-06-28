Легендата на световния женски тенис Серина Уилямс разкри пред медии преди завръщането си на "Уимбълдън", че бившия номер 3 в света при мъжете Григор Димитров е най-добрият й приятел сред мъжете.

Двамата се прегърнаха на кортовете на “Ол Инглънд" в Лондон, където утре започва Откритото първенство на Великобритания по тенис.

Двамата са в основните схеми съответно при жените и мъжете благодарение на "уайлд кард".

“Винаги наричам Григор моя най-добър приятел и той определено е най-добрият ми мъж приятел. Беше толкова хубаво да го видя. Разбира се, с него си общуваме извън турнирите от “Големия шлем", но не го бях виждала от почти година. Винаги съм имала толкова много хубави спомени с Григор.

Той разбира лудостта ми и аз разбирам неговата, повярвайте ми, той е много по-луд от мен. Той е толкова добросърдечен и добродушен. Беше ми много трудно да видя това, което му се случи миналата година. Имаше трудна година, справяйки се с тази травма, но трябва да продължиш да се бориш и да се опиташ да се завърнеш“, сподели по-малката от сестрите Уилямс.