На 30 юни Православната църква чества Събора на светите славни и всехвали 12 апостоли – древен празник за обща прослава на Христовите ученици, избрани да разпространяват новото учение сред народите. Днешният ден, в който имен ден празнуват всички хора с името Апостол, е известен в народната традиция още и като Павловден, информира Plovdiv24.bg. Името Апостол има гръцки произход и в буквален превод означава "пратеник“, което изцяло отразява мисията, поверена от Иисус Христос на Неговите последователи.

След честването на светите първовърховни апостоли Петър и Павел, православният свят обединява почитта си към дванадесетте преки ученици на Спасителя. Техният избор и заръка са ясно дефинирани в новозаветните текстове, където Христос ги призовава да отидат и да научат всички народи, като ги кръщават в името на Отца, Сина и Светия Дух. Дванадесетте апостоли, чиято памет се прославя днес, са Симон-Петър и неговият брат Андрей Първозвани, Яков Зеведеев и брат му Йоан Богослов, Филип, Вартоломей (Натанаил), Тома, Матей евангелистът, Яков Алфеев, Юда Яковов, Симон Зилот и Матия, който е избран чрез жребий на мястото на предалия Иисус Юда Искариот.

Структурата и редът на изброяване на апостолите в църковните текстове следват точното им представяне в Светите Евангелия. Сред двете първи двойки братя по-възрастните Петър и Яков заемат челни позиции, но Йоан остава сред най-популярните автори в Новия Завет. Към общия събор на учениците се причислява и апостол Павел, който е призован допълнително за Христов пратеник и благовестител.

Въпреки че всеки един от учениците на Христос има свой индивидуален ден за възпоменание през годината, в който се припомнят детайли от неговото житие, на 30 юни те се прославят заедно като "приятели Божии“. Църковното предание ги дефинира като стълбове на Църквата, които със своя земен живот и изключително усърдие при проповядването на вярата остават вечен и вдъхновяващ пример за всички християни по света.