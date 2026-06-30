С много осмици е орисано второто внуче на водещата на "На кафе“ Гала. То носи името Джина Константин Маринова, родено е на 28 юни, тежи 2 800 грама и е с ръст 48 см.

Гала сподели, че цялото семейство е на седмото небе от щастие. По-голямата сестричка Лора вече се е запознала с новия член на семейството. По съвет на психолози тя е получила подарък, за който ѝ е казано, че е от Джина. Самото бебе пък първоначално не е било в ръцете на родителите си, а е лежало в кошчето си, за да не предизвика ревност у по-голямата си сестра.

Както Plovdiv24.bg съобщи, дъщерята на Гала – Мари-Константин, стана майка за втори път. В превод от латински Джина означава "кралица“.

Баща на момиченцето е дългогодишният партньор на Мари – Константин, с когото двамата са заедно още от ученическите си години.