Актьорът Христо Пъдев се ожени за дългогодишната си половинка Цветина. Това съобщиха двамата с поредица от публикации в социалните мрежи.

Сватбата е била през уикенда, а на щастливото събитие са присъствали и много други популярни актьори, сред които Дария Симеонова, Луиза Григорова, Филип Буков, Стоян Радев, Боряна Братоева, Александър и Ивелина Кадиеви, Милица Гладнишка.

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Кумове на сватбата са били Владимир и Весела Зомбори, които сключиха брак през май. Любопитен факт е, че Пъдеви също са кумове на семейство Зомбори. Христо и Цветина Пъдеви са двойка от години. Двамата имат две деца - момиче и момче.

Обещавам да те обичам, да те уважавам и да бъда до теб в радост и в трудност. Да те подкрепям, да бъда честен с теб, да се грижа за нас и никога да не забравям защо избрах именно теб, сподели в сватбения си обет Христо Пъдев.

Той неведнъж е признавал в интервюта, че Цвети е точният човек за него и двамата са в такава хармония, че никога не се карат.

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Специални гости на сватбеното тържество бяха танцьори от фолклорния ансамбъл "Детелини", като самият Пъдев се изяви заедно с тях и показа уменията си в народните хора. Групата "Живи и здрави", чийто вокалист е младият актьор Александър Кендеров, се погрижи за музикалното оформление на тържеството.