Актрисата Ралица Паскалева и съпругът ѝ, волейболистът Теодор Салпаров, са сред основните фаворити за водещи на предстоящия 10-и юбилеен сезон на аграрното риалити "Фермата“ по bTV тази есен. Промяната в екипа се налага след напускането на досегашните емблематични лица и продуценти на предаването Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Търсенето на нов тандем е продиктувано от изискването новите водещи да имат роднинска връзка помежду си. Първоначално медията е обмисляла привличането на колегата на Паскалева от "Игри на волята“ Димо Алексиев, но кандидатурата му е отпаднала заради проблемите с алкохола и с органите на реда. След като е станало ясно, че актрисата се разделя с Nova, където на нейно място като водеща застава Ивет Лалова, тя се е превърнала в силен кандидат за "Фермата“ заедно с мъжа си.

Юбилейният сезон на шоуто ще премине под мотото "Кръвта вода не става“, като участниците също ще влизат в него по двойки, свързани чрез роднинство. В съответствие с тази идея екипът е провел преговори с няколко популярни семейства:

Христо Пъдев и половинката му Цветина Петрова, които отпадат от плановете, тъй като отглеждат две малки деца без допълнителна помощ;

Владимир Зомбори и съпругата му Весела Бабинова, като актьорът вече е подписал договор като водещ за новия сезон на "Гласът на България“;

Александър Сано и Нели Атанасова, предвид скорошната обвързаност на Сано с проекти на Нова телевизия;

Александър Кадиев и майка му Катерина Евро;

Краси Радков и съпругата му Станислава Ганчева.

Понеже кръгът от кандидати се е стеснил основно до Краси Радков и неговата съпруга, продуцентите са потърсили допълнителни алтернативи в лицето на Ралица Паскалева и Теодор Салпаров. Известният волейболист наскоро обяви край на активната си спортна кариера, като бенефисният му мач ще се проведе на 5 септември в софийската зала "Арена“ и ще бъде излъчен на живо по bTV. Неговото промотиране вече стартира в ефира на телевизията, където Салпаров се изяви и като седмичен коментатор в предаването "Преди обед“.

Двойката има две деца и се възприема от публиката като носител на традиционните семейни ценности. Освен това семейството има опит с балансирането на работните ангажименти на терен и грижата за децата, тъй като Паскалева редовно е вземала децата и съпруга си по време на летните снимки на предишното си предаване, разчитайки на помощ от своята майка. Промяната в професионалния статус на двамата партньори прави ангажимента във "Фермата“ изключително подходящ източник на доходи за тях в настоящия момент.

Въпреки сериозния интерес към Паскалева и Салпаров, финалният избор на телевизията все още не е факт. Кастингът за нови лица продължава, като ръководството на bTV води преговори и с други потенциални кандидати, пише "Уикенд". Имената на официалните водещи ще бъдат представени на зрителите непосредствено преди старта на сезона, който е планиран за началото на септември, веднага след бенефисния мач на Салпаров.