Новата звезда на родното кино Антъни Пенев, познат с ролята си в сериала "Вяра, надежда, любов" по Би Ти Ви, разкри публично миналата седмица, че в миналото е имал сериозни проблеми със затлъстяването и алкохола. Актьорът използва личния си рожден ден като повод за равносметка, споделяйки в социалните мрежи за тежките етапи, през които е преминал, преди да получи сегашния си професионален успех.

За трудния път на известния артист и радикалната промяна в неговия начин на живот информира Plovdiv24.bg. Любимецът на телевизионната аудитория публикува свои архивни снимки, доказващи състоянието на затлъстяване, и описа детайлно вътрешните борби, белязали тогавашния му период.

В личната си равносметка актьорът описва преживяното тогава като състояние на отчаяние, срам, липса на сили и пари, съпътствано от изолация и употреба на алкохол. Пенев признава, че не е имал ангажименти в своята професия и определя тогавашния момент като провал, в който обаче е намерил сили да не се предаде. За да промени ситуацията, той е преустановил консумацията на алкохол, напуснал е тогавашната си работа и за известно време се е оттеглил напълно от социалния живот.

Обратът в живота на Антъни Пенев настъпва, след като той започва да тренира активно, да се храни здравословно и да става рано сутрин. Промяната включва и период на себепознание, в който започва да пише, което му помага да достигне до сегашната си отлична физическа форма. Днес неговата визия привлича вниманието на голяма част от тв зрителките, които следят екранния му образ на добрия доктор Кацаров в телевизионната поредица.

Вследствие на направените промени актьорът отчита изключително активна и успешна година в професионален план. За този период той е заснел два пълнометражни филма, получил е главна роля в телевизионен сериал, участвал е в две реклами, един чуждестранен филм и един музикален клип, като паралелно с това е осъществил и три премиери на театралната сцена. Като своя най-голяма победа Пенев определя факта, че отново е повярвал в собствените си сили, превръщайки се в по-добър актьор, баща и човек.