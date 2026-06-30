62-годишната звезда от хитовия сериал "Приятели“ Кортни Кокс и 49-годишният музикант от групата Snow Patrol Джони Макдейд тихомълком са прекратили дългогодишната си връзка в края на 2025 година. Романтичните отношения на популярната двойка, започнали още през 2013 г., са приключили по взаимно съгласие и без публични скандали.

Новината за раздялата на холивудската актриса и известния британски музикант бързо привлече общественото внимание, информира Plovdiv24.bg. Според информацията, публикувана първоначално в metro.co.uk, двамата са запазили изключително добри и приятелски отношения.

Причината за края на романтичните им отношения

Близки до обкръжението на звездите споделят, че те просто са достигнали до етап в живота си, в който са осъзнали, че вървят по коренно различни пътища. Сериозна роля за охлаждането на чувствата им най-вероятно е изиграло и голямото географско разстояние, тъй като Кортни живее и работи основно в Лос Анджелис, докато Макдейд е установен в Лондон. Въпреки че през последното десетилетие двамата непрекъснато пътуваха между САЩ и Великобритания, в крайна сметка са се оказали в момент, в който водят напълно различен начин на живот. Техен приятел разкрива, че Джони говори изключително добре за Кортни, връзката им е била много дълбока и те продължават да се грижат един за друг като добри приятели.

Историята на една десетгодишна връзка

Кортни Кокс и Джони Макдейд започнаха своята романтична история през 2013 г., след като бяха запознати от общи приятели, сред които е и поп певецът Ед Шийрън. Макдейд е сред най-близките съратници на Шийрън и е съавтор на някои от най-големите му световни хитове, сред които "Shape Of You“, "Photograph“, "Galway Girl“ и "Bad Habits“. През 2014 г. Кортни и Джони обявиха годежа си, но през 2015 г. последва раздяла, след която отново се събраха през 2016 година.

Актрисата, станала световноизвестна с ролята на Моника Гелър в "Приятели“, неведнъж е споделяла публично за трудностите в отношенията им, включително и за временната пауза в началото. По-късно тя поясни, че с времето е приела тогавашната раздяла като полезен етап, за който остава благодарна, тъй като след събирането им връзката им е станала различна и я е научила как функционира в света и кои неща от детството си е трябвало да осъзнает.