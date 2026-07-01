Спортният журналист Крум Савов публикува ироничен коментар в профила си във Facebook, насочен към репортаж на "Нова телевизия“ за приятелската среща между ПФК Левски София и ФК Радник Сурдулица, завършила с убедителна победа на "сините“ с 5:0.

Повод за публикацията на Савов не е самият мач, а начинът, по който е озвучен телевизионният материал. В поста си той отправя саркастични забележки към гласа на младия репортер, като критикува дикцията, интонацията и диалекта му.

"Поздравявам ви с гласа, който озвучава този репортаж! Специални аплодисменти за ръководството на "Спорта на Нова“ за избора на това зашеметяващо журналистическо попадение – то дикция, то интонация, то диалект... направо изби рибата! Шапки долу за професионализма, БНТ да го взима моменталически“, написа Савов с характерната си ирония.

Коментарът му предизвика реакции в социалните мрежи, където част от потребителите се съгласиха с критиката, а други я определиха като прекалено остра.

Савов е сред най-разпознаваемите имена в българската спортна журналистика. Той изгради успешна кариера първо в Българска национална телевизия, а впоследствие бе едно от водещите лица в спортната редакция на Нова телевизия.