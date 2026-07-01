Актрисата и бивш модел Рейчъл Уорд, позната на милиони зрители с ролята си на Меги в сериала "Птиците умират сами“, днес живее далеч от светлините на прожекторите. На 68 години тя е избрала спокоен живот във ферма в Австралия, където се занимава с регенеративно земеделие и отглеждане на животни.

Любов, родена пред камерата

Преди десетилетия Рейчъл Уорд е сред най-търсените модели и една от най-разпознаваемите актриси. Именно по време на снимките на "Птиците умират сами“ тя среща бъдещия си съпруг – австралийския актьор Брайън Браун. Двамата са семейство повече от четири десетилетия.

Макар кариерата ѝ да е белязана от успехи в киното и модата, с времето животът ѝ поема в съвсем различна посока.

Пожарите променят всичко

Сериозен поврат настъпва след катастрофалните горски пожари в Австралия през 2019–2020 г. Въпреки че семейната ферма е пощадена от най-тежките щети, преживяното кара Уорд да се замисли за климатичните промени и бъдещето на следващите поколения.

След период на депресивни състояния и чувство на безсилие тя започва да изучава регенеративното земеделие – подход, насочен към възстановяване на почвата, ограничаване на употребата на химически препарати и по-устойчиво управление на пасищата. По думите ѝ именно работата със земята ѝ помага да намери нова цел и смисъл.

Отказ от натиска да изглежда вечно млада

Рейчъл Уорд не крие, че през голяма част от кариерата си е била оценявана най-вече заради външния си вид. Още като дете чува, че красотата е най-големият ѝ капитал.

Днес тя приема естественото остаряване и не се стреми да отговаря на обществените очаквания за вечна младост.

"Не ме интересува какво мислят хората за външния ми вид. Единственото, което бих искала да чуя, е, че кравите ми изглеждат добре“, казва актрисата.

Видео без грим предизвика дискусия

В края на миналата година Уорд публикува видео от фермата си без грим и с естествено побеляла коса. Вместо разговор за устойчивото земеделие, голяма част от коментарите се фокусират върху външния ѝ вид.

Дъщеря ѝ Матилда защитава майка си с видео, в което заявява, че няма нищо необичайно в това една 68-годишна жена да изглежда на възрастта си. Посланието ѝ получава широка подкрепа, а много жени използват случая, за да говорят открито за обществения натиск върху външния вид и стремежа към вечна младост.

Новата мисия

Днес Рейчъл Уорд управлява голяма ферма, където прилага регенеративни практики за подобряване на почвеното плодородие и биоразнообразието. Тя популяризира устойчивото земеделие чрез документалния филм "Rachel's Farm“ и различни обществени инициативи.

За актрисата животът сред природата и възможността ежедневно да вижда резултатите от труда си са далеч по-ценни от червените килими и холивудския блясък.

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