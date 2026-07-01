През юли се очаква повишена слънчева активност, като Земята вече се намира под въздействието на мощно слънчево изригване от клас X1.1, случило се в края на юни.

Центрове като NOAA Space Weather Prediction Center следят потенциални геомагнитни смущения, които могат да предизвикат поредица от умерени до силни магнитни бури в началото и средата на месеца.

Прогнозен календар:

1 – 4 юли: Възможни първоначални смущения и слаби геомагнитни бури в резултат на изригването в края на предходния месец

8 – 11 юли: Прогнозира се локален пик на активността. Стойностите на планетарния Kp индекс могат да достигнат нива около 4 – 4.5, което означава силно неспокойна магнитосфера

15 – 20 юли: Очаква се нов период с променлива слънчева активност и риск от умерени смущения

23 – 28 юли: Сравнително дълъг и спокоен период в магнитосферата на Земята.

Края на юли: Възможно е ново повишаване на геомагнитния фон

Геомагнитната буря представлява временно смущение в земната магнитосфера, при което заредени частици с висока енергия навлизат в нея от междупланетното пространство. При по-нататъшното си взаимодействие с горните слоеве на земната атмосфера, тези частици предизвикват полярни сияния. Геомагнитните бури са възможни, понеже енергията на плазмените потоци, предизвикващи магнитни бури, е по-голяма от максималната енергия на частица, която може да бъде спряна от магнитопаузата.

Частици с такава енергия биват изхвърлени от Слънцето при явления като коронални изхвърляния на маса или от поток от бърз слънчев вятър, който идва от коронални дупки. Геомагнитните бури, причинени от коронарни изхвърляния на маса се наблюдават, когато сме по-близо до максимум на слънчевата активност, а потоците бърз слънчев вятър, доминират потока високоенергийни заредени частици в периодите, близо до минимум на слънчевата активност.

Геомагнитните бури водят и до много нежелани последствия, понеже индуцират токове в електропроводите и смущават разпространението на радиовълни, като сигналите на радиотелевизионни кули, тези на мобилните комуникации, на системите за сигурност и отбрана, както и на различни навигационни уреди. Но най-значими ефекти върху техника геомагнитните бури предизвикват върху спътниците в надземна орбита, с които взаимодействат частици с типични енергии от 5 – 50 keV. Те могат да индуцират напрежение от няколкостотин или дори няколко хиляди волта, което смущава нормалното действие на апаратите.