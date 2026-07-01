Известната пловдивска красавица Драгана Спасовска, която от години живее в Дубай, отново се оказа в центъра на светските хроники. Този път брюнетката, сочена за любимка на куп световни футболни звезди, събра погледите на рояците милионери в Княжество Монако. По време на бляскавия си престой в една от най-богатите дестинации в света, нашенката се забавлява в един от най-луксозните и скъпи нощни клубове в Монако.

Лукс без граници: Седемлитрова бутилка за четвърт милион евро

Пловдивчанката е била настанена в ултра ВИП сепаре в компанията на свои близки приятели. Според информацията, гостите са се насладили на едно от най-скъпите и редки шампански на планетата. Компанията е поръчала колосална седемлитрова бутилка, чиято цена възлиза на внушителните 250 000 евро. Свидетели разказват, че скъпоценната течност се е ляла щедро по чашите през цялата нощ, без да се пестят средства.

Луксозната визита на Драгана в Монако не премина и без адреналин на пистата. Красавицата изгледа на живо старта от Формула 1, като наблюдава зрелищната надпревара от специална ВИП зона, разположена на едно от най-стратегическите места по легендарното градско трасе.

Магнит за футболни легенди: От Роналдиньо до Рашфорд

Драгана Спасовска отдавна е познато име в международния хайлайф и редовно попада в компанията на най-големите футболни величия. Последният играч, за когото световните таблоиди твърдят, че е останал пленен от чара на пловдивчанката, е звездата на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд. Двамата бяха засичани да купонясват заедно на екзотичния остров Бали.

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Преди него в обкръжението на българката са засичани редица други футболни митове, сред които: Роналдиньо, Жерар Пике, Осман Дембеле, Роберто Карлош.

Самата Драгана никога не е крила, че поддържа най-топли и близки отношения именно с бразилския магьосник и носител на "Златната топка" Роналдиньо, пишат от Блиц. Двамата се виждат абсолютно винаги, когато легендата на Барселона посещава Дубай, където пловдивският модел е установил постоянния си адрес.