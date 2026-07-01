Попфолк певицата Анелия днес отбелязва своя 44-ти рожден ден. С 25-годишна творческа кариера Анелия е сред българските изпълнители, които са спечелили най-много и едни от най-престижните награди за музика, красота и стил.

Тя е родена на 1 юли 1982 година в Стара Загора, в семейството на Светла и Георги Атанасови. В рода на Анелия по майчина линия има музиканти, а дядовците й са гайдари и тамбуристи. Кръстена е на дядо си по бащина линия, Атанас.

В началото на февруари 2003 г. започва връзка, на 10 май същата година се сгодява, а на 1 юни се омъжва в София за бизнесмена Константин Динев. Венчавката на младото семейство се извършва в църквата "Света Неделя", кумуват им Мая и Георги Илиеви. Динев продуцира няколко попфолк албума, подкрепя финансово концерти, фестивали и турнета на съпругата си.

От август същата година Анелия спира временно с участията поради бременността си. На 29 декември 2003 г. се ражда дъщеря й. Кръщават я Ивон, на бащата на съпруга й Иван. Към днешна дата Ивон е вече пълнолетна самостоятелна млада дама, която е наследила изцяло красотата на майка си.

"Още една година… и още един повод да бъда благодарна. Посрещам рождения си ден с усмивка, спокойствие и сърце, изпълнено с благодарност. Благодаря за всички уроци, за хората, които са до мен, за любовта, която получавам, и за възможността да мечтая още по-смело. Пожелавам си здраве, вътрешен мир, вдъхновение и още много красиви моменти, които да споделям с любимите си хора. Добре дошла, нова моя година!", написа изпълнителката.