Телеком секторът е преминал през цялостна трансформация през последните 25 години – от доставчик на гласови услуги до основа на дигиталната икономика. Това посочват пред ФОКУС от Yettel по повод 25-годишнината на компанията, като акцентират върху развитието на мрежата, внедряването на изкуствен интелект, инвестициите в инфраструктурата и устойчивото развитие.

"Животът ни днес е немислим без свързаност. Ако мрежата спре, не спират само телефонът и социалните медии – спират плащания, доставки, онлайн банкиране, клиентско обслужване, а понякога се блокират цели индустрии", коментират от компанията. По думите им именно това показва колко критична е станала ролята на телекомуникациите за обществото и бизнеса.

От Yettel отбелязват, че през годините мрежите са еволюирали от 2G до 5G, с перспектива за 6G, а мобилният телефон се е превърнал в център на дигиталния живот. Наред с това портфолиото от услуги вече обхваща облачни решения, киберсигурност, интелигентни технологии и цялостни дигитални екосистеми.

Компанията поставя сериозен фокус и върху внедряването на изкуствен интелект. AI вече се използва както за подобряване на клиентското обслужване, така и за оптимизиране на вътрешните процеси. Сред реализираните проекти е вътрешен чатбот, който подпомага служителите в магазинната мрежа и колцентъра, както и AI решения за автоматизация на различни оперативни дейности.

По отношение на инфраструктурата Yettel отчита девети пореден сертификат Best in Test за най-добра мобилна мрежа, присъден от независимата организация umlaut. Според компанията потреблението на мобилни данни в мрежата е нараснало осем пъти между 2020 и 2025 г., а 5G трафикът се е увеличил над 170 пъти от старта на технологията през 2021 г.

ГАЛЕРИЯ: Yettel: За 25 години телекомът се превърна в критична инфраструктура за дигиталния живот ‹ ›

За периода 2021–2025 г. инвестициите в мрежовата инфраструктура, реализирани съвместно с CETIN, надхвърлят 310 млн. евро, което представлява 64% от общите инвестиции на компанията за периода.

Yettel отчита и успехи като работодател. През тази година компанията получава за трети пореден път сертификата Top Employer, като постига най-високия си резултат досега и се нарежда сред десетте най-добри работодатели в европейския телеком сектор в категорията за средни по размер компании.

Сред стратегическите приоритети остава и устойчивото развитие. До 2028 г. компанията си поставя цели за намаляване на въглеродните емисии, ограничаване на електронните отпадъци, повишаване на дигиталните умения на 50 000 души годишно и насърчаване на доброволчеството сред служителите.

"Промяната вече не идва на вълни, а е постоянна. Това изисква от нас не само да реагираме бързо, а да сме крачка пред нея, да я предвиждаме и да сме подготвени още преди да се е случила", посочват още от компанията.