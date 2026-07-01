Популярният български актьор Дани Ангелов трогна своите последователи в социалните мрежи с изключително емоционален и забавен спомен. На днешната дата се навършват точно 4 години от бляскавия и изключително оригинален годеж на актьора и неговата половинка Петя, разиграл се именно в Пловдив, съобщава Plovdiv24.bg. Изпълненият с обрати момент е бил организиран като мащабна продукция тип "скрита камера", в която са участвали над 40 от най-близките приятели на двойката.

Планът: Пилотен епизод на шоу и празна кутийка за пръстен

За да бъде изненадата пълна, Дани Ангелов подготвил сценарий, според който Петя си мислела, че участва в заснемането на пилотен епизод за ново телевизионно предаване под негова режисура. Всички присъстващи актьори и приятели насочвали вниманието и въпросите изцяло към нищо неподозиращата дама. През това време, точно по време на залеза, друга голяма група приятели подготвяла романтичната изненада на върха на тепето – с кетъринг, китари, микрофони и заснемане с дрон. Настъпил дългоочакваният момент, в който Дани паднал на колене с огромен букет от 33 рози и извадил кутийката. Вътре обаче... нямало пръстен.

А… пръстен няма? веднага реагирала Петя.

Тогава баща ѝ излезе от укритието и каза:

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Как да няма? Ето го! спомня си с усмивка Дани Ангелов.

Подаде ми пръстена и ръката на дъщеря си, а аз се бях погрижил диамантът да бъде наистина внушителен, продължава актьорът.

Няма по-велико от ЛЮБОВТА

Романтичният екшън завършил с щастливо и заветно "Да“ сред сълзи от радост и пълен шок от страна на Петя. Четири години по-късно актьорът не крие, че пламъкът помежду им е все по-силен, а семейният живот е едно истинско споделено приключение.

Обичам те и се наслаждавам на нашето приключение. Няма по-велико от ЛЮБОВТА, написа още актьорът в емоционалната си изповед.

Пловдив за пореден път доказа статута си на най-романтичния град в България, превръщайки се в перфектна сцена за красивата история на популярното семейство.