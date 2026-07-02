Юли 2026 г. се очертава като период на астрологично оцеляване, белязан от ретрограден Меркурий, обръщане на Сатурн и Нептун, и критична опозиция между Юпитер и Плутон около 20 юли. Този хаос ще постави четири зодии пред брутален изпит, изправяйки ги срещу собствените им амбиции и гордост.

Ключово е да се избягват места с големи струпвания на хора около 20 юли и да се следят новините внимателно. Възможни са технически проблеми и сривове в интернет връзката, затова не оставяйте важните задачи за последния момент. По време на ретроградния Меркурий медиите може да публикуват неточна информация, така че проверявайте фактите зад гръмките заглавия.

Влиятелни фигури може да направят силни изявления, но след 24-ти да се отметнат от думите си, затова е добре да овладеете паниката. Астрологът Алена Григ, основател на школата AstroGrig, разкрива кои четири зодиакални знака ще имат най-малко късмет.

1. Телец

Въпреки че ретроградният Меркурий ще ви даде много поводи за философски размисли, опасността от прибързване и грешки през този период не бива да се подценява.

Амбициите ви в момента не работят във ваша полза, особено ако сте родени в началото на знака. Ставате надменни, което може да ви накара да кажете неща, за които по-късно ще съжалявате. Не е препоръчително да водите безгрижен начин на живот, надявайки се всичко да се нареди от само себе си, особено около 20 юли. През този месец са възможни също понижения в длъжност или негативни промени в работата.

2. Скорпион

Вие също сте в рисковата зона. Ретроградният Меркурий ви дава чудесна възможност да погледнете на ситуацията отстрани и да вземете правилното решение, макар и от втори опит. Възползвайте се от този шанс. В противен случай вашата язвителност, неотстъпчивост и безкомпромисност могат да доведат до загуби както в здравословен, така и в други аспекти на живота.

Препоръчително е да не взимате съдбоносни решения през този период, а просто да се носите по течението, реагирайки по-спокойно на обратите на съдбата. Това важи с особена сила за Скорпионите, родени в началото на знака.

3. Водолей

Много важен период очаква Водолеите, особено родените в началото на знака. Рисковият период около 20 юли е ясен знак, че трябва да бъдете изключително внимателни около тази дата. Амбициите ви достигат нови висоти, но не е препоръчително да се възгордявате и да се смятате за безпогрешни и неуязвими.

Избягвайте места с големи струпвания на хора като летища, пристанища, стадиони и големи предприятия. Проверявайте техниката си, преди да излезете от вкъщи, и бъдете внимателни с физическата активност, за да избегнете случайни травми. Всички проблеми произтичат от прекомерните ви амбиции. Може да решите, че ви е писнало да търпите и е време за действие – точно в този момент е важно да се спрете. Съдбата ви изпитва доколко можете да контролирате импулсите си и доколко сте съзрели. Откажете се от нещо малко сега, за да получите повече по-късно.

4. Лъв

Когато говорех на предишните знаци за амбиции, знайте, че те не могат да се сравнят с вашите. Тук душата наистина се е разгърнала!, казва астрологът.

Такъв период на активност се случва веднъж на 12 години, което означава, че ще ви бъде много трудно да се спрете.

Все пак, опитайте се около 20-о число да не вършите необмислени постъпки, за да не съжалявате горчиво за последствията. Ще ви се прииска да разрушите с един замах всичко, което сте градили с години, защото ще бъдете заслепени от гордост и ще ви се струва, че морето ви е до колене.

Важно е да не губите себе си през този период и да помните, че е по-добре да се откажете от отмъщението и да простите. Репутацията се гради с години, а се срива за един ден, пише сайтът woman.bg. Това не е най-доброто време за смяна на работа, развод, големи решения и пътувания.