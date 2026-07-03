Владимир Зомбори е роден на 3 юли 1988 г. в Пловдив и днес празнува своя 38-ми рожден ден.

В града под тепетата завършва Професионалната гимназия за сценични и екранни изкуства със специалност "Сценография“. След това решава да кандидадтства в НАТФИЗ "Кръстю Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ и бива приет в класа на професор д-р Атанас Атанасов.

Освен на сцената на театъра, Зомбори играе в няколко филма и сериала. Участва два пъти в кулинарното риалити "Черешката на тортата“, водещ е и на 11-я сезон на музикалното риалити "Гласът на България“.

Владимир Зомбори предизвика истински фурор с участието си в 12-и сезон на шоуто за музикални имитации "Като две капки вода“, където по-късно печели формата.

Зомбори има връзка с актрисата Весела Бабинова, с която имат една дъщеря на име Йоана, която е на 6 години. Двамата сключват брак през май 2026.

Малко хора знаят, че в началото на кариерата си работи и като барман, за да се издържа, а прадядо му е бил сладкар на Фердинанд.